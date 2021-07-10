İngiltere'den Delta ve Lambda varyantı için dikkat çeken rapor! Alfa varyantına göre daha az ölümcül, iki doz aşı karşısında çaresiz! Prof. Dr. Güner Sönmez, İngiltere Halk Sağlığı Departmanının raporuna göre ülkede görülen Delta ve Lambda varyantlarının yeni varyantlara da göre daha az ölümcül gibi durduğunu ifade etti. Rapora göre Türkiye'de uygulanan BioNTech aşısının iki dozunun hastaneye yatışları yüzde 96 oranında önlediği de belirlendi.

1 6 Türkiye normalleşme sürecine girerken Hindistan'da ortaya çıkan ve pek çok ülkede görülen Delta ve Delta plus varyantları yayılmaya başladı.