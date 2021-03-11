İngiltere'de iki çocuk aşırı kilolu olduğu için mahkeme kararıyla ailesinden alındı, koruyucu aileye verildi

İngiltere'de meydana gelen olayda sosyal hizmet uzmanları aşırı kilolu iki kardeşin ailesiyle görüştü. Görüşme sonucunda çocukları diyete sokan ve egzersiz ücretlerini ödeyen uzmanlar aradan bir süre geçip çocukların zayıflamadığını gördüğünde durumu mahkemeye taşıdı.

Yargıç Gillian Ellis, çocukların ebeveynlerinin dikkatli davranmadığını, sağlıklarını tehlikeye attığını, çocuklara sınır koymayı bilmediğini belirtti.

Çocukların kilo vermeye ve sağlıklı yaşamaya ihtiyacı olduğunu belirten Ellis, ailenin çocuklarına rehberlik edemediği hakkındaki endişelerini dile getirdi.

"ANNE-BABA YARDIMCI OLMUYOR"

Davayı 'çok üzücü ve sıradışı' olarak açıklayan Ellis, "Çocuklar kibar ve zeki. İyi yetiştirilmişler ancak yerel yetkililer, ebeveynlerin çocuklarının sağlık ihtiyaçlarını karşılamadığından endişe duyuyor çünkü her iki çocuk da aşırı kilolu ve anne-baba çocukların bu durumu yönetmelerine yardımcı olmuyorlar" ifadelerinde bulundu.

Yargıç, annenin korona virüs salgını nedeniyle çocuklarına egzersiz yaptıramadığını belirtti ancak evde de egzersiz yaptırabilme imkanının olduğunu da açıkladı.