İngiltere'de korkutan uyarı! Önlemler kaldırılırsa 100 binden fazla insan ölebilir

19 Temmuz'da koronavirüs kısıtlamalarını kaldırmaya hazırlanan İngiltere'de tartışmalar bitmek bilmiyor. Uzmanlar Delta ve 3. dalgaya karşı uyarılarda bulunarak, önlemlerin kaldırılması halinde 100 binden fazla insanın ölebileceğini söylüyor.

"NORMALLEŞME BİR ANDA DEĞİL, YAVAŞ YAVAŞ OLMALI"

Ülkede normalleşme tartışmaları sürerken, önde gelen üniversitelerinden Imperial College London'dan uyarılar geldi. Yapılan açıklamalarda normalleşmenin bir anda gerçekleşmesinin tehlikeli olduğu ve süreci zora sokacağı düşüncesi hakim. Bu nedenle ani değişimin pandemi de yeni bir krize neden olabileceğinden korkuluyor. 19 Temmuz'da gerçekleşecek normalleşmenin yavaş yavaş gerçekleştirilmesi gerektiğinin önemli olduğu vurgulanıyor.

"3.DALGANIN ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR"

Imperial College London'ın yaptığı araştırmaya göre açılmanın yavaş yapılması halinde üçüncü dalganın büyümesinin önüne geçilebilir. Hükümete uyarılarda bulunan bilim kurulu Imperial College COVID-19 Response Team, üçüncü dalga tehlikesine dikkat çekiyor. Üç senaryo üzerinde çalışan kurum, 19 Temmuz'da sınırlamaların hızla kaldırılması takdirinde ölümlerin 9.400'den 115 bin 800 kişiye kadar varabileceğini aktardı.

"HASTANEYE YATIŞLARI YAVAŞLATABİLİR"

Normalleşmenin kademeli şekilde uygulanması halinde hastaneye yatışların ve ölümlerin sayısının daha az olacağı belirtildi. Araştırmada önümüzdeki iki ay hakkında tahmin yapmanın zor olduğu, bu rakamların sadece bir projeksiyon olduğu vurgulandı.

Imperial College London'da epidemiyoloji ve veri modelleme uzmanı Prof. Dr. Neil Ferguson, normalleşme süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ferguson, zorunlu önlemlerin kaldırılması takdirinde üçüncü dalganın büyük olmasının önüne geçilemeyeceğini aktardı.

"İNSANLAR ÖNLEM ALMAYA DEVAM ETMELİ"

Üniversitesinin Kamu Sağlığı bölümünden Dr. Marc Baguelin insanlara uyarılarda bulunarak, maske ve hijyen kurallarına özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı. İnsanların önlem almaya devam etmesinin dalganın büyüklüğünde önemli bir rol oynayacağını aktaran Ferguson, toplumu bilinçli olmaya davet etti.