İngiltere'de şaşkınlık veren görüntüler! Parkta herkesin içinde cinsel ilişkiye girdiler

İngiltere'de bir kişi parkın orta yerinde sevgilisiyle çıplak bir şekilde ilişkiye girdi. O anlarda çocuklarıyla parka eğlenmeye gelen aileler gördükleri karşısında hem şaşırdı hem de çifte tepki gösterdi. O anlar ise kameraya anbean böyle kaydedildi.

İngitere'nin Aylesbury kentinde vatandaşların çocuklarıyla eğlenmeye ve birbirleriyle huzur içinde sohbet etmeye geldikleri bir park, görenleri hayrete düşüren bir olaya şahitlik etti. Bir çift çıplak bir şekilde herkesin gözü önünde ilişkiye girdi.

''EVET BİLİYORUM''

Olay yaşanırken parka çocuğunu getiren bir anne ise çifte yaklaşıp "Siz çocuklarımın gözü önünde ilişkiye giriyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine partneri ile ilişkiye giren erkek sadece "Evet biliyorum" sözleriyle pişkin bir cevap verdi.

VİDEOYU SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Sevgilisiyle ilişkiye girdikten sonra elbiselerini giyen kadın, kendilerini çeken anneye yaptıklarının yanlış olduğunu söyledi. Cinsel ilişki anlarının videosunu çeken kadın daha sonra videoyu sosyal medyada paylaştı. Polis ekipleri şimdilerde çiftin kimliğini tespit etmeye çalışıyor.