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  3. İngiltere'de şoke eden olay! Milletvekili David Amess bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti

İngiltere'de şoke eden olay! Milletvekili David Amess bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Son dakika... İngiltere'de Muhafazakar Parti milletvekili David Amess bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İngiltere'de şoke eden olay! Milletvekili David Amess bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti

İngiltere'de Muhafazakar Milletvekili David Amess, bugün 25 yaşında olan bir kişi tarafından bıçakla saldırıya maruz kaldı.  Essex Polisi yaptığı açıklamada, seçim bölgesinde toplantısı sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan 69 yaşındaki Amess'in hayatını kaybettiğini bildirdi.

1997'den bu yana milletvekili olan Amess, seçim bölgesi olan Essex'teki toplantısı sırasında bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Toplantının yapıldığı Belfairs Metodist Kilisesi'ne giren saldırgan, milletvekilini birden fazla kez bıçaklamıştı.

Essex Polisi, saldırı sonrası 25 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Tayfun Altuntaş
Editör
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