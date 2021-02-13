Kendall Jenner'den görsel şölen: Pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu!Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Kentsel dönüşümde faiz destekli kredi limiti artırıldı!İngiltere'de Türkler karşı karşıya! Leicester'li Çağlar, Ozan Kabak'lı Liverpool'u konuk ediyorKorsan saldırısına uğrayan Türk denizcilerden iyi haber!Son dakika... Komşudaki deprem Iğdır'ı salladı: Ermenistan'da 4,7 büyüklüğünde depremFahriye Evcen'in siyah elbiseli pozu sosyal medyayı salladı! Burak Özçivit bile kayıtsız kalamadıNilgün Marmara kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Nasıl öldü? Nilgün Marmara eserleriİstanbul'da kuş bile uçmuyor! Kısıtlama nedeniyle mega kente sessizlik çöktüÜmraniyespor, Eskişehirspor'u 3 golle geçti: 3-0Bilim Kurulu Üyesi Akın'dan uyarı: Vuhan'daki virüsten çok daha hızlı yayılıyor!
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. İngiltere'de Türkler karşı karşıya! Leicester'li Çağlar, Ozan Kabak'lı Liverpool'u konuk ediyor

İngiltere'de Türkler karşı karşıya! Leicester'li Çağlar, Ozan Kabak'lı Liverpool'u konuk ediyor

İngiltere Ligi'nin 24.haftasında milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Ozan Kabak'ın ilk kez ilk 11'de görev yapacağı maçta Liverpool'u konuk edecek.

İngiltere'de Türkler karşı karşıya! Leicester'li Çağlar, Ozan Kabak'lı Liverpool'u konuk ediyor

Dünyanın en heyecanlı futbol ligi Premier Lig'de 24.hafta heyecanında iki milli oyuncumuzun formasını giydiği Leicester City ve Liverpool karşı karşıya geliyor.King Power Stadyumu'ndaki mücadele saat 15.30'da başlayacak. Mücadelede Anthony Taylor düdük çalacak.

LEİCESTER CİTY- LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Leicester City ile Liverpool arasındaki oynanacak zorlu mücadele bugün saat 15.30'da başlayacak. Mücadele, İngiltere Premier Lig'in yayıncısı olan S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Vodafone TV uygulamasından da canlı olarak takip edebilirsiniz.

LEİCESTER CİTY- LİVERPOOL MAÇI İLK 11'LERİ

Leicester City: Schmeichel, Amartey, Evans, Çağlar, Pereira, Tielemans, Ndidi, Albrighton, Maddison, Barnes, Vardy

Liverpool: Alisson, Arnold, Ozan, Henderson, Robertson, Milner, Wijnaldum, Jones, Salah, Firmino, Mane

Leicester City'de forma giyen diğer milli futbolcumuz Cengiz Ünder ise mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak.

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT