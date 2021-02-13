Dünyanın en heyecanlı futbol ligi Premier Lig'de 24.hafta heyecanında iki milli oyuncumuzun formasını giydiği Leicester City ve Liverpool karşı karşıya geliyor.King Power Stadyumu'ndaki mücadele saat 15.30'da başlayacak. Mücadelede Anthony Taylor düdük çalacak.

LEİCESTER CİTY- LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Leicester City ile Liverpool arasındaki oynanacak zorlu mücadele bugün saat 15.30'da başlayacak. Mücadele, İngiltere Premier Lig'in yayıncısı olan S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Vodafone TV uygulamasından da canlı olarak takip edebilirsiniz.

LEİCESTER CİTY- LİVERPOOL MAÇI İLK 11'LERİ

Leicester City: Schmeichel, Amartey, Evans, Çağlar, Pereira, Tielemans, Ndidi, Albrighton, Maddison, Barnes, Vardy

Liverpool: Alisson, Arnold, Ozan, Henderson, Robertson, Milner, Wijnaldum, Jones, Salah, Firmino, Mane

Leicester City'de forma giyen diğer milli futbolcumuz Cengiz Ünder ise mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak.