İngiltere'de virüs ile mücadele için gönüllülere Koronavirüs bulaştırılacak

İngiltere'de yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sırasında, gönüllüler bilinçli olarak enfekte edilecek. Koronavüse maruz kalacak olan gönüller, sağlık yetkilileri ve bilim insanları tarafından yakından takip edilecek. İngiltere hükumeti, virüs ile ilgili yapılacak deneyler için 33,6 milyon sterlin bağışta bulunacak.

DENEYDE GÖNÜLLÜLERE KOVİD-19 BULAŞTIRILACAK

Deneyde 18-30 yaş aralığındaki 90 kadar sağlıklı insana güvenli ortamda Kovid-19 bulaştırılacak. Çalışmalarda amaçlanan hedefin; enfeksiyona ne kadar miktardaki virüsün sebep olduğu, vücudun bağışıklık tepkisi ve virüsün bireyden bireye nasıl bulaştığını araştırmak olduğu edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

Denemeler için gönüllüler 24 saat boyunca sağlık görevlileri ve bilim insanları tarafından yakından takip edilecek. Ardından koronavirüs aşısı yapılmış katılımcılara virüs bulaştırılarak başka denemeler de yapılacak.

İngiltere hükumetinin, deneylere 33,6 milyon sterlin ile destek vereceği edinilen bilgiler arasında.

"EN İYİ AŞILARI BULMAK İSTİYORUZ"

İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng, çalışmanın Kovid-19 ile savaş için oldukça önemli olacağını söyleyerek, "Aşı geliştirmede çok olumlu gelişmeler kaydedilmiş olsa da uzun vadede en iyi ve en etkili aşıları bulmak istiyoruz." diye ekledi.

Çalışmayı yönetecek olan Dr. Chris Chiu ifadesinde, "Nihai amacımız, bu hastalığı yenmek için hangi aşıların ve tedavilerin en iyi sonucu verdiğini belirlemek. Ancak bu çalışmada gönüllülere ihtiyacımız var." sözlerine yer verdi.

Koronavirüs ile mücadele amacıyla yapılacak bu denemelerde yer almak isteyen gönüllüler "UK Covid Challenge" internet sitesi aracılığıyla başvuru yapabilecek.