İngiltere'den koronavirüse ilişkin flaş açıklama: İkinci dalga...

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İngiliz Sky News'e açıklamalarda bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, İspanya'nın doğusundaki Katalonya ve Aragon özerk bölgelerinde yoğunlaşan koronavirüs salgınında, artan yeni vakalardan İngiltere'nin etkilenmemesi için hızlıca karar aldıklarını belirtti.

Bakan Raab, İspanya'dan dönecek kişilere yönelik alınan 14 günlük karantina kararı ile İngiltere'deki muhtemel ikinci dalga riskini azaltmayı amaçladıklarını ifade etti.

Bakan Raab "Kararın aniden alındığına" yönelik eleştirileri de yanıtladı.

Raab, eleştirilere ilişkin yaptığı açıklamada "İspanya'da son 2 günde Kovid-19 vakalarındaki ciddi artışı değerlendirdik. Alınan karar tatilcileri üzmüş olabilir ancak bunun için tatilcilerden özür dilemeyeceğiz. Hızlı ve kararlı olmamız gerekirdi. İngiltere'de salgının yayılmasını durdurmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Önlem alınmadığı takdirde İngiltere'de yeni bir karantina dönemi yaşayabiliriz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İngiltere, ülkenin doğusundaki Katalonya ve Aragon özerk bölgelerinde yoğunlaşan, Kovid-19 salgınında artan yeni vakalar nedeniyle İspanya'dan gelecek yolculara 14 günlük karantina şartı getirmişti.

Ulaştırma Bakanlığı yaptığı açıklamada, İspanya'nın, "seyahat koridorları" adıyla yayımlanan "14 gün karantinadan muaf ülkeler listesi"nden çıkarıldığını bildirmişti.