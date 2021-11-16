İngiltere'den tarihi skor! San Marino'ya gol oldu yağdı!

Dünya Kupası Elemeleri I grubunda mücadele eden İngiltere, grup aşamasındaki 10. karşılaşmasında deplasmanda San Marino ile karşılaştı.

Rakibine karşı ezici bir üstünlük sergileyen İngiltere, 10-0'lık farklı galibiyet alarak Dünya Kupası'na direkt olarak katılmaya hak kazandı.

HARRY KANE'DEN 4 GOL

San Marino Stadyumu’nda oynanan müsabaka, İngiltere’nin 10-0’lık tarihi galibiyetiyle sona erdi. Konuk ekibe galibiyeti getiren goller 6. dakikada Maguire, 15. dakikada kendi kalesine Fabbri, 27, 32, 39 ve 42. dakikalarda Harry Kane, 58. dakikada Rowe, 69. dakikada Mings, 78. dakikada Abraham ve 79. dakikada Saka'dan geldi.

SAN MARİNO -45 AVERAJLA BİTİRDİ

Bu skorun ardından İngiltere, 26 puana çıkarak liderliğini korudu ve Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na direkt olarak katılamaya hak kazandı. Farklı mağlubiyet alan San Marino ise grupta hiç puan alamadı. İngiltere, Polonya, Arnavutluk, Macaristan ve Andorra takımlarının da yer aldığı grubu San Marino -45 averajla tamamladı.

POLONYA PLAY-OFF'TA

Gruptaki bir diğer karşılaşmada Polonya, Macaristan’a 2-1 mağlup olmasına rağmen play-off oynamaya hak kazandı. Karşılaşmada Macaristan’a galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Schafer ile 80. dakikada Gazdag kaydetti. Polonya’nın tek golünü ise 62. dakikada Swiderski’den attı.

Bu skorun ardından Polonya'nın gruptaki puanı 20'de kaldı. Macaristan ise puanını 17'ye yükseltse de rakibini yakalayamadı ve Polonya play-off'lara kalan takım oldu.

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