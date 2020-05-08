İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott'tan o haberlere yalanlama!

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile İngiltere'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için Türkiye'den ithal ettiği tıbbi malzemelerin ülke standartlarına uymadığı gerekçesi ile iade edeceği yönündeki haberleri yalanladı.

Dominick Chilcott, konuya ilişkin olarak Twitter hasabında yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:

Özel bir tedarikçiden alınan az sayıda cerrahi önlük testi geçemedi ancak aynı tedarikçiden daha çok cerrahi önlük testi geçmiş bulunuyor ve Birleşik Krallık Sağlık Sistemi için kullanıma uygun durumdadır.

Gönderilen ürünlerin çoğunluğu halen Birleşik Krallık ve Türkiye’deki depolarda test edilmeyi bekliyor. Bunların ne Türk Hükümeti’nin Birleşik Krallık’a hediyesi olan KKE ile ne de bahsi geçen tedarikçiden beklenen teslimat gecikince temin ettikleri 68.000 tulumla bağlantısı yok.

Birleşik Krallık Hükümeti, Türk Hükümeti’ne Birleşik Krallık’ın kişisel koruyucu ekipman ihtiyacına desteğinden dolayı müteşekkirdir.

Türkiye’den yollanan 400.000 adet kişisel koruyucu ekibmanın kullanılamaz halde olduğuyla ilgili Birleşik Krallık medyasında yer alan haberler doğru değildir.