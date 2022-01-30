İnna programını iptal etti! Ülkesine geri döndü...

Yeni şarkısının promosyon çalışmaları için Romanya'dan Türkiye’ye gelmek üzere yola çıkan dünyaca ünlü şarkıcı ve söz yazarı Inna İstanbul’u felç eden kar fırtınası nedeniyle Çorlu’ya inmek zorunda kalmasının ardından, bir süre burada konakladıktan sonra şarkı tanıtımı programını iptal edip kara yoluyla ülkesine dönüş yaptı.

Yeni şarkısı ‘Up'ın promosyon çalışmaları için Romanya'dan Türkiye'ye gelmek üzere yola çıkan şarkıcı Inna'nın uçağı İstanbul'da yaşanan kar fırtınası sebebiyle Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine iniş yaptı. Dünyaca ünlü şarkıcı Inna Çorlu da bir süre konakladıktan sonra şarkısı için hazırladığı tanıtımı programını iptal edip kara yoluyla ülkesine dönmek üzere yola çıktı. İnna Bulgaristan'ın PCR testi isteğinin üzerine Edirne Özel Trakya Hastanesine giderek PCR testini yaptırdı. Hastane çalışanları ve hasta yakınlarının ilgisi ile karşılaşan Inna hatıra fotoğraf çektirdi. Test sonucu negatif çıkan Inna, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülkesine gitmek üzere yoluna devam etti.