İnşaat çimento fiyatları 2022 ne kadar? Çimento toptan ve perakende fiyatı kaç TL? Gri, beyaz çimento fiyatları 2022

Çimento fiyatları 2022 ne kadar? Çimento toptan ve perakende fiyatı kaç TL? Gri, beyaz çimento fiyatları 2022 ne oldu? soruları bu dönemde inşaat sektöründe olanlar için oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. Konuyla ilgili detaylar haberimizde yer alıyor...

ÇİMENTO FİYATLARI 2022

İnşaat sektörüyle uğraşanların çokça araştırdığı çimento fiyatlarının güncel listesi belli oldu. Toptan ve perakende fiyatlarının yanı sıra beyaz ve gri çimento fiyatlarında şehirler arası farklılık yaşansa da tutarların birbirlerine yakın olduğu belirtildi.

ÇİMENTO TOPTAN VE PERAKENDE FİYATI KAÇ TL? GRİ VE BEYAZ ÇİMENTO FİYATLARI 2022

Gri Çimento

1 Kg Gri Çimento: 9 TL

3 Kg Gri Çimento: 19 TL

5 Kg Gri Çimento: 24 TL

50 Kg (1 Torba) Gri Çimento: 55 TL

Beyaz Çimento

1 Kg Beyaz Çimento: 17 TL

3 Kg Beyaz Çimento: 32 TL

5 Kg Beyaz Çimento: 41 TL

50 Kg (1 Torba) Beyaz Çimento: 95 TL