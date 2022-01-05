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"İnşallah sektörden silinirler" demişti! Elçin Sangu hangi partnerini kastetti?

Arnavutköy'de bir mekanda görüntülenen Elçin Sangu muhabirlerin sorularını yanıtlarken "İnşallah sektörden silinirler" dediği kişilerin kim olduğu sorusuna da yanıt verdi.

Meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile birlikte Arnavutköy'de bir mekanda görüntülenen Elçin Sangu, mekandan yalnız ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sorularını yanıtlarken yolda oluşacak trafiği önlemek adına yolun kenarına geçmeyi ihmal etmeyen güzel oyuncu, her şeyin yolunda olduğunu söylerek yakında başlayacak tiyatro oyununun da müjdesini verdi.

İnşallah sektörden silinirler demişti! Elçin Sangu hangi partnerini kastetti?

SORUYU GEÇİŞTİRDİ

Geçtiğimiz aylarda İbrahim Selim'in YouTube kanalındaki programına konuk olan Sangu, , “Sokakta görsem yolumu değiştireceğim çok insan var. 'Allah belasını versin, sektörden silinir inşallah. Bu niye böyle paralar kazanıyor' dediğim ünlüler de var.” diyerek dikkat çekici bir açıklamaya imza atmıştı. Güzel oyuncuya bu konu sorulunca " Hepimizin silmek istediği insanlar yok mu? " demekle yetindi.

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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