İnsan Hakları Eylem Planı'nda yeni ayrıntılar: Vatandaşın cebine de dokunacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz salı günü ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştığı İnsan Hakları Eylem Planı, yeni detaylarıyla yalnızca demokratikelşme ve insana saygı konularında değil ekonomi alanında da yüzleri güldürecek. Daha çok adli ve idari işlemlerle ilgili konuların öne çıktığı İnsan Hakları Eylem Planı, Türkiye'nin yeni vizyonlarını ortaya koyarak insan hak ve özgürlükleri konusunda devrim niteliğinde görüldü. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre, planın ekonomide de pozitif yönlü değişimleri beraberinde getireceği ifade edilirken plan abonelikte güvence bedelinden imar planı izleme sistemine kadar birçok noktada vatandaşın cebine dokunacak İnsan Hakları Eylem Planı'nda yeni ortaya çıkan detaylar...

EKONOMİDE DE YÜZLERİ GÜLDÜRECEK

9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyeti içerek eylem planının nihai amacını yeni ve sivil bir anayasa olarak belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de yaptığı açıklamalarının ardından İnsan Hakları Eylem Planı'nın abonelik sözleşmelerinde güvence bedelinden toplu konut projelerine, gıda güvenliğinden imar planı izleme sistemine kadar birçok alanda yeni başlıkları ortaya çıktı.

ABONELİK ÜCRETLERİ

Su, elektrik, doğalgaz abonelik sözleşmelerine gelen güncelleme ile güvence bedeli, hizmet türüne göre öngörülebilir birim miktarı üzerinden belirlenecek, alındığı tarihteki değerini koruyacak şekilde iadesi sağlanacak.

KONUT SAHİBİ OLMA

Gençler de dahil olmak üzere ihtiyaç sahibi olan herkesin konut sahibi olmasının önü açılacak.

ENFLASYON DEĞİŞİMİ

Geciken kamulaştırma bedeline enflasyondaki değişim de yansıtılacak.

YERSİZ ÖDEMEDE TAHSİLAT

Kamu kurumlarının yersiz ödeme nedeniyle gerçekleştirdiği tahsilat işlemlerine öngörülebilirlik getirilecek.

TOPLU KONUT PROJELERİ

Toplu konut projelerinde geliştirmeye gidilerek gençler dahil olmak üzere ihtiyaç sahibi herkesin konut edinme hakkına yönelik tedbirlerin etkili bir şekilde alınmaına devam edilecek.

GIDA GÜVENLİĞİ

Gıda güvenliği kapsamında, güvenli gıda arzını temin etme ve kamuoyunu bu konuda hızlı ve doğru şekilde bilgilendirebilme amacıyla bağımsız bir mekanizma oluşturulacak. Bu sistemde, tüketici örgütleri temsilcileri de yer alacak.

KAMU YARARINA TEDBİR

Kamulaştırmada kamu yararının açık ve anlaşılabilirliğini sağlamak adına yeni ve etkili tedbirler alınacak. Kamulaştırmada bedel belirlenirken taşınmaz kültür varlıklarının enderliği ve sanat değeri de göz önünde bulundurulacak.

Bedel ödemede gecikme yaşanırsa faiz hesaplamasında tüketici fiyat endeksindeki değişim dikkate alınacak.

İmar planı izleme ve denetleme sistemi oluşturularak parselasyon işlemlerinde vatandaşın yaşadığı mağduriyet giderilecek.