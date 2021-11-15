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  3. İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun üretmeye çalıştılar! İşte süper asker Oliver!

İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun üretmeye çalıştılar! İşte süper asker Oliver!

Eski Sovyetler Birliği Hükümet Başkanı Stalin, yaptırdığı çılgın deneylere bir yenisini daha ekledi. İddialara göre Stalin, hükümette olduğu dönemde "Süper asker" yaratmak amacıyla insan spermini dişi gorillere enjekte ettirdi ve ortaya "Yarı insan yarı maymun" ortaya çıktı.

İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun üretmeye çalıştılar! İşte süper asker Oliver!

Sovyetler Birliği'ni 1920'lerin sonundan ölüm tarihi olan 1953 yılına kadar diktatörlükle yöneten Josef Stalin'in yaptırdığı çılgın deneyler, 1990'lı yıllarda birer birer gün yüzüne çıktı.

Stalin'in yaptırdığı en sıradışı deney ise "Yarı insan yarı maymun" deneyi oldu. Stalin, Rus bilim insanı İlya İvanoviç'e verdiği talimatla yenilmez bir ordu yaratılmasını istedi. İvanoviç de bu talep doğrultusunda işe koyuldu. Beyin yapısı gelişmemiş ancak savaşlarda kullanılacak güçlü bir ırk yaratılmak isteniyordu.

İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun üretmeye çalıştılar! İşte süper asker Oliver!

AFRİKA'YA GİDİP HAYVAN TOPLADILAR

Çalışmalara başlayan Ivanov, hazırladığı raporu Sovyet yönetimine götürdü ve Afrika'dan hayvan toplanılması için izin istedi. Yönetimin izin vermesi ile İvanoviç, hemen Afrika'ya gitti ve bir çalışma istasyonu kurdu.

İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun üretmeye çalıştılar! İşte süper asker Oliver!

HİÇBİRİ HAMİLE KALMADI

Araştırmacılar, yakaladıkları 3 dişi gorili döllemeyi başardı. Fakat hayvanlardan hiçbiri hamile kalmadı. Bu deneyden başarısız olarak ayrılan İvanoviç, Rusya'ya döndü ve Abhazya Cumhuriyeti'nde 20 şempanzeyle bir maymun yuvası kurdu. İddialara göre buradaki deneyler başarılı oldu ve Oliver ismi verilen maymun üretildi. Ancak bilim dünyası, insan sperminin hayvanı hamile bırakmasının imkansız olduğunu belirterek hiçbir zaman bu iddiaya inanmadı.

İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun üretmeye çalıştılar! İşte süper asker Oliver!​​​​​​​

"BAŞARDIK" ALGISI YARATTILAR

Rus bilim insanları, "Yarı insan yarı maymun" dedikleri Oliver'i herkese tanıttılar ve çok ciddi bir koruma altında tuttular. Fakat o dönem ortaya çıkarılamayan gerçek, 1996'da yapılan çalışmalarla kesin olarak kanıtlandı. Hayvan üzerinde yapılan çalışmada Oliver'in 48 kromozomu olduğu ve insan merkezli olmadığı rapor edildi.

Bu sonuçla birlikte de Rus bilim insanlarının tezi çürümüş oldu.

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