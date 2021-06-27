İnsan yüzlü örümceğin sekizincisi Bursa'da ortaya çıktı! Görenler şaşkına uğradı

Şu ana kadar Türkiye'de yedinci kez görülen insan yüzlü örümceğin sekizincisine Bursa'nın Yenişehir ilçesinde rastlandı.

Tarım ve hayvancılık yapan Enes Öz adlı bir vatandaş, şeker hastası babası için dağlardan acı yavşan otları toplayıp çiftliğine getirdiği sırada araçtayken üzerinde bir örümcek fark etti. Hemen aracı durduran Öz örümceği dışarıya atmaya çalışırken kardeşi örümceğe dikkatli baktığında bir farklılık gördü.

Örümceğin insan yüzünde olduğunu görünce ağabeyine durumu anlatan genç örümceğe zarar vermemesini söyledi. Enes Öz de örümceği eline alarak bir kavanoza koydu.

Öz, ''Kardeşim bunun insan yüzlü örümcek olduğunu söyledi. Daha önce internette araştırmış, görmüş. Türkiye'de yedi tane görülmüş. Şu an bizim bulduğumuz ise sekizinciymiş. Bu yeni tanınan bir örümcek türü olduğu için nesli tükenmesin. Bir kuruma veririz, koruma altına alınır düşüncesiyle kavanoza koyduk" diye konuştu.