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  3. İnsan yüzlü örümceğin sekizincisi Bursa'da ortaya çıktı! Görenler şaşkına uğradı

İnsan yüzlü örümceğin sekizincisi Bursa'da ortaya çıktı! Görenler şaşkına uğradı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde şeker hastası olan babası için dağlardan ot toplayan bir vatandaş, insan suretinde örümcekle karşılaştı. Tarım ve hayvancılık işleri ile uğraşan Enes Öz, ''Türkiye'de yedi tane görülmüş. Şu an bizim bulduğumuz ise sekizinciymiş.'' dedi.

İnsan yüzlü örümceğin sekizincisi Bursa'da ortaya çıktı! Görenler şaşkına uğradı

Şu ana kadar Türkiye'de yedinci kez görülen insan yüzlü örümceğin sekizincisine Bursa'nın Yenişehir ilçesinde rastlandı.

Tarım ve hayvancılık yapan Enes Öz adlı bir vatandaş, şeker hastası babası için dağlardan acı yavşan otları toplayıp çiftliğine getirdiği sırada araçtayken üzerinde bir örümcek fark etti. Hemen aracı durduran Öz örümceği dışarıya atmaya çalışırken kardeşi örümceğe dikkatli baktığında bir farklılık gördü.

İnsan yüzlü örümceğin sekizincisi Bursa'da ortaya çıktı! Görenler şaşkına uğradı

Örümceğin insan yüzünde olduğunu görünce ağabeyine durumu anlatan genç örümceğe zarar vermemesini söyledi. Enes Öz de örümceği eline alarak bir kavanoza koydu.

İnsan yüzlü örümceğin sekizincisi Bursa'da ortaya çıktı! Görenler şaşkına uğradı

Öz, ''Kardeşim bunun insan yüzlü örümcek olduğunu söyledi. Daha önce internette araştırmış, görmüş. Türkiye'de yedi tane görülmüş. Şu an bizim bulduğumuz ise sekizinciymiş. Bu yeni tanınan bir örümcek türü olduğu için nesli tükenmesin. Bir kuruma veririz, koruma altına alınır düşüncesiyle kavanoza koyduk" diye konuştu. 

İnsan yüzlü örümceğin sekizincisi Bursa'da ortaya çıktı! Görenler şaşkına uğradı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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