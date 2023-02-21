İnsanlar neden rüya görür? Neden Rüya Görürüz, Dine göre rüya nedir?

Rüyalar her canlının uyuduğu andan itibaren uyku esnasında bilinç dışı gerçekleşen bir durumdur. Fakat rüyalara nasıl başlandığı ve nasıl son bulduğu bilinmediği gibi neden rüya görüldüğü de bilinmemektedir. İnsanoğlu rüyalar üzerine düşünmüş ve gerek bilimsel, gerek dini öğretiler hatta metafizikten de yardım alarak çözmeye çalışmışlardır. Peki bilimsel ve dini açıdan neden rüya görürüz?

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İnsanlar neden rüya görür? Neden Rüya Görürüz, Dine göre rüya nedir?

Yaşayan her canlı uykuya daldıktan kısa bir süre sonra REM uykusuna geçiş yapar. Rüyalar ise tam da bu esnada görülmeye başlar. REM uykusu 5-30 dakika arası sürmekte ve her 90-120 dakikada tekrarlanmaktadır. Her canlının rüya gördüğü gibi "ben rüya görmüyorum" diyenler de elbette ki mevcuttur. Rüya görseler bile bu kişiler rüyalarını hatırlamaz ve görmediklerini iddia ederler. Peki neden rüya görürüz? sorusu ise herkesin en merak ettiği konulardan birisidir.

İnsanlar neden rüya görür? Neden Rüya Görürüz, Dine göre rüya nedir?

BİLİMSEL OLARAK NEDEN RÜYA GÖRÜRÜZ?

Psikoanalist ve nörolojist Sigmund Freud’a göre, rüyaları görmemizin amacı aslında isteklerimizin doyurulmasıdır. Bunun kanıtlanmasının çok da kolay olduğunu iddia eder. Örneğin akşam eğer tuzlu bir yiyecek yediyse, rüyasında hep su içtiğini görür. Çünkü tuzlu yiyecek onda su içme isteği uyandırmıştır ve bu arzusunu rüyası yoluyla tatmin etmiştir.

Sigmund Freud’a göre rüya, kişinin bilinçaltında bulunan ve buraya atılmış olan isteklerin dışa vurumu olarak yorumlamıştır. Bu yüzden rüyada görülen şeylerin genel bir anlamı olmaktan çok özel bir anlamı vardır ve kişiye göre yorumlanacağını söylemektedir. Rüyada görülen olayların büyük bir bölümü bastırılmış istekler olarak iletirken doğru yorumlamanın çok önemli olduğunu iletmektedir.

İnsanlar neden rüya görür? Neden Rüya Görürüz, Dine göre rüya nedir?

DİNE GÖRE RÜYA NEDİR?

Rüya insanla birlikte var olan ve ilk çağlardan itibaren insanın dikkatini çeken bir olgudur. Hz. Peygamber (s.a.s.)’in bir hadisinden hareketle rüyalar, genel olarak, rahmânî, şeytânî ve nefsânî olmak üzere üçe ayrılabilir. Peygamberlerin gördüğü rüyalar vahiy mahiyetinde olduğu için delildir. Peygamberlerin dışındaki kimselerin rüyası ise, delil değildir. Dinin esası ve ahkâmla ilgili olmayan konularda, müjdeleyici, teşvik edici rüyalardan yararlanılabilir. Huzursuzluk veren, korkunç rüyalara ise itibar edilmemelidir. İstihâre, gerekli araştırma ve istişâreyi yaptıktan sonra karar verilen meşrû ve mubah bir işin, hayırlı ise kolaylaştırıp nasip etmesi, değilse nasip etmemesi için Allâh’a dua etmektir.

İnsanlar neden rüya görür? Neden Rüya Görürüz, Dine göre rüya nedir?

PEYGAMBERLER VE GÖRDÜKLERİ RÜYALAR

Kur'an'da başta Hz. İbrahim olmak üzere Hz. Yusuf, Hz. Muhammed ve diğer bazı peygamberlerin gördükleri rüyalardan bahsedilmektedir. Söz gelişi Hz. İbrahim, rüyasında oğlu İsmail'i boğazladığını; Hz. Yusuf, rüyasında on bir yıldız, güneş ve ayın kendisine secde ettiğini ve Hz. Muhammed de, rüyasında Mekke'yi fethettiğini görmüştür. Peygamber olmayan bazı insanların rüyaları da Kur'an'da yer almaktadır. Hz. Yusuf ile birlikte hapiste bulunan arkadaşlarının rüyaları bu bağlamda zikredilebilir. İslam anlayışına göre Hz. Muhammed'e vahiy ilk olarak rüya şeklinde gelmeye başlamış ve her gördüğü rüya, ertesi gün aynen gerçekleşmiştir. Bu yüzden de rüya, peygamberliğin bir cüzü olarak değerlendirilir. Ayrıca İslam dininin en önemli sembollerinden biri olan ve günde beş kez minarelerden okunan ezan da, Hz. Muhammed'in bazı arkadaşlarının gördüğü rüya ile sabit olmuştur.

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