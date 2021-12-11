Instagram 2021 özeti nasıl yapılır? Instagram 2021 Playback

2021 senesinin artık sonlarına geliyoruz. Birçok sosyal medya platformu yıl içerisinde o uygulamada yaptıklarımızın raporunu güzel görsel grafikler eşliğinde yayınlamaya başladı. Spotify ile doruğa çıkan bu furyaya Instagram da dahil oldu ve Playback özelliğini yayınladı. Instagram kullanıcıları ise bu özellikten nasıl yararlanabileceklerini merak ediyorlar. Bu bağlamda, Instagram 2021 özeti nasıl yapılır? İşte Instagram 2021 Playback ve tüm detayları...

INSTAGRAM PLAYBACK ÖZELLİĞİ NEDİR?

Instagram Playback özelliği, 2021 senesinde yayınladığınız yüksek etkileşimli 10 hikayenin birleşiminden oluşuyor. İçerisinden istediklerimizi seçip, istediklerimizi çıkarabiliyoruz. Özelliği hikayeler kısmında bulunan çıkartmalar sekmesiyle destekleme imkanınız da bulunuyor. Renkli 2021 çıkartmasını herhangi bir hikayeye de ekleyebiliyorsunuz.

INSTAGRAM 2021 ÖZETİ NASIL YAPILIR?

Instagram'ın Playback özelliğinden yararlanmak düşündüğünüzden çok daha basit. İlk aşamada sadece uygulamaya giriş yapmanız yeterli olacaktır. Giriş yaptıktan sonra hikayeler bölümün altında 2021 Yılındaki Anılarını Gör menüsünü fark edeceksiniz.

Menüde Anıları Gör seçeneği bulunuyor. Tıklarsanız Instagram otomatik olarak hikayelerinizi toplayacak ve derleme yapacaktır. Şimdi değil seçeneği tercih ederseniz de bir müddet bu menü ekranınızda yer almayacaktır.

Instagram 2021 Playback bu ayın ya da diğer tabirle 2021 yılının sonuna kadar yararlanabilirsiniz.