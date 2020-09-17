Instagram çöktü mü? sorusunun cevabına ulaşmak isteyen birçok internet kullanıcısı internette arama yapıyor.. 21.20'den bu yanan Instagram kullanıcıları ara ara kesilme, erişim ya da paylaşımda sorun yaşıyor. Peki Instagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? Detaylar haberimizde.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram'da bugün TSİ 21.20'de erişim sorunu yaşamaya başladı.

Instagram'a girmeye çalışan kullanıcılar fotoğrafları yükleyemiyor ya da takip ettikleri kişilerin hesaplarında dolaşamıyor.

DownDetector'a göre uygulamaya erişim sorunu yaşayan ülkelerin sayısı oldukça çok.

Instagram'dan ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Instagram'dan açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir...

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI İSYAN ETTİ

Çok sayıda kullanıcı Twitter'dan Instagram'da yaşanan sorun ile ilgili paylaşımda bulundu.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

- Instagram çöktü herkes buraya doğru koşuyor #instagram

- Hesabım çalındı sanıp hemen twitter'a " instagram " yazıp, tweetleri okuyanlar el kaldırsın

- #instagram a giremiyorum diye internete küfredenler online mı?

- Kafan mı güzel Instagram ? #instagram

- Evet efendim an itibarıyla #instagram çöktü

- Hesabım çalındı zanettim bak böyle şeyler yapma #instagram

INSTAGRAM HAKKINDA

Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram'ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkanı tanımıştır. Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan Instagram Nisan 2012 yılında sosyal medya devi Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alındı. Facebook'a satılmadan önce 30 milyon kullanıcısı olan Instagram'ın Eylül 2017 itibarıyla 800 milyon kullanıcısı bulunmaktadır. 20 Haziran 2018'de San Francisco’da düzenlenen etkinlikte Instagram'ın 1 milyar kullanıcı sayısına ulaştığı açıklandı ve yeni nesil televizyon IGTV tanıtıldı.

Belirgin özellikleri; fotoğrafları bir kare şekline sınırlandırmak, Kodak Instamatic ve Polaroid resimler, cep telefonu kameralarında kullanılanın aksine 4:3'lük çerçeve oranı. Bu durum yeni bir güncelleme ile değişmiş, kullanıcılar özgün çerçeve oranı kullanabilir hale gelmişlerdir.

Instagram ilk başta sadece iPhone, iPad ve iPod Touch aletlerinde kullanılırken 2012 Nisan'da Android 2.2 (Froyo ve üstü yüklü kameralı telefonları da destekledi. Uygulama iTunes App Store , Google Play online satış mağazalarında ve Microsoft Lumia Mağazalarında dağıtılıyor. Instagram'ın kurucusu Kevin Systrom'dur.

21 Nisan 2012 tarihinde Facebook, şirketi (ve 13 çalışanını) yaklaşık 1 milyar dolar nakit karşılığında satın aldı. Şirketin kendisini bağımsız olarak yönetebilmesi hedefleniyor.