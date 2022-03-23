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Instagram çöktü mü 23 Mart 2022? Instagram sorun mu var, ne zaman düzelir?

İnstagram kullanıcıları, uygulamaya girdiklerinde internet bağlantısı yok hatasıyla karşılaşması sonucunda Instagram çöktü mü 23 Mart 2022? Instagram sorun mu var, ne zaman düzelir? soruları merak edildi. İşte detaylar....

Instagram çöktü mü 23 Mart 2022? Instagram sorun mu var, ne zaman düzelir?

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Instagram çöktü mü 23 Mart 2022? İnstagram kullanıcıları, uygulamaya girdiklerinde internet bağlantısı yok hatasıyla karşılaşıyor. Peki Instagram sorun mu var, ne zaman düzelir? 

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ 23 MART 2022? INSTAGRAM SORUN MU VAR, NE ZAMAN DÜZELİR?

Çok sayıda kullanıcı sosyal medya üzerinden iki platforma girişlerde problem yaşadığını belirtiyor.

Yaşanan problemden Türkiye’deki kullanıcılar da etkileniyor.

Problemle ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, “Instagram ve Facebook hizmetlerinde global kaynaklı sorunlar yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir” ifadelerini kullandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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