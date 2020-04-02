İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 2 Nisan 2020

Instagram çöktü mü? sorusunun cevabına ulaşmak isteyen birçok internet kullanıcısı internette arama yapıyor.. Birkaç dakikadır kullanıcılar ara ara kesilme, erişim ya da paylaşımda sorun yaşıyor. Peki Instagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? Detaylar haberimizde.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Milyonlarca kullanıcı Instagram’da erişim sıkıntısı yaşıyor. Sorunun global mi yoksa bölgesel mi olduğuna yönelik kısa süre içerisinde açıklama yapılması bekleniyor.

Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

INSTAGRAM KULLANICILARI, TWITTER'DA İSYAN ETTİ

Birçok Instagram kullanıcısı son zamanlarda sık sık erişim sorunu yaşanan popüler sosyal medya uygulaması Instagram ile ilgili tepkilerini dile getirdi.

İşte kullanıcıların konuya ilişkin yaptıkları paylaşımlardan bazıları:

- Ben dedim bu Instagrama bu kadar yüklenmeyin adamlar bu kadar canlı yayın kaldıramayinca çöktü instagram... Hikaye atamayanlar var sanırsın atama bekleyen öğretmen gibi hissettim bir an dfghjk

- Bi story atalım dedik instagram çöktü

- instagram ne oluyor abicim sana? #instagramçöktü

- Sanırım ınstagram yine çöktü

- Yine mi çöktü instagram

- İlk defa video çekip instagrama atayım dedim instagram çöktü. Artık el mecbur TikTok'a atacağız.

- instagram yine çöktü neyse olsundu sinir krizi geçiricem ama yine de olsundu

- abi sizin uygulama çöktü haberiniz olsun

- #vaka18135 ve hayatını kaybeden vatandaş sayımız 356! Peki,bu dakikalarda millet ne yapıyor dersiniz? Instagram’dan türlü türlü canlı yayınlar açıyor...O kadar fazla yayın açan var ki, Instagram çöktü! #şüpheduymuyorum kesinlikle sebebi bu! Tebrikler Türkiyem instagram çöktü

INSTAGRAM NEDİR?

Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram'ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkanı tanımıştır. Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan Instagram Nisan 2012 yılında sosyal medya devi Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alındı. Facebook'a satılmadan önce 30 milyon kullanıcısı olan Instagram'ın Eylül 2017 itibarıyla 800 milyon kullanıcısı bulunmaktadır. 20 Haziran 2018'de San Francisco’da düzenlenen etkinlikte Instagram'ın 1 milyar kullanıcı sayısına ulaştığı açıklandı ve yeni nesil televizyon IGTV tanıtıldı.

Belirgin özellikleri; fotoğrafları bir kare şekline sınırlandırmak, Kodak Instamatic ve Polaroid resimler, cep telefonu kameralarında kullanılanın aksine 4:3'lük çerçeve oranı. Bu durum yeni bir güncelleme ile değişmiş, kullanıcılar özgün çerçeve oranı kullanabilir hale gelmişlerdir.

Instagram ilk başta sadece iPhone, iPad ve iPod Touch aletlerinde kullanılırken 2012 Nisan'da Android 2.2 (Froyo ve üstü yüklü kameralı telefonları da destekledi. Uygulama iTunes App Store , Google Play online satış mağazalarında ve Microsoft Lumia Mağazalarında dağıtılıyor. Instagram'ın kurucusu Kevin Systrom'dur.

21 Nisan 2012 tarihinde Facebook, şirketi (ve 13 çalışanını) yaklaşık 1 milyar dolar nakit karşılığında satın aldı. Şirketin kendisini bağımsız olarak yönetebilmesi hedefleniyor.