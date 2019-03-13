Instagram çöktü mü? Instagram'a neden girilemiyor?

Sosyal paylaşım sitesi Instagram çöktü! Türkiye'den ve dünyadan yüz binlerce kullanıcı, popüler paylaşım sitesine mobil ve masaüstünden erişim sağlayamıyor.

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİLEMİYOR?

Instagram'a neden girilemediğiyle ilgili şirketten herhangi bir açıklama yapılmadı.

FACEBOOK'A DA GİRİLEMİYOR

Milyonlarca kullanıcısı olduğu Facebook ve İnstagram'a 13 mart 2019 günü akşam saatlerinde girilememesi insanlarda merak uyandırdı. İnstagram çöktü mü? İnstagram'a neden girilemiyor. Zaman zaman yaşanan İnstagram ve Facebook'a giriş problemleri ardından yetkililerden açıklama yapılıyor. İnstagram'a neden girilemiyor? sorusu en çok konuşulan konulardan biri oldu. İnstagram ve Facebook bugün Twitter'da TT oldu. İnstagram ve Facebook'a girilememesi sonucu herkesin akıllarında soru işareti oluştu. Yetkililerden henüz bir açıklama yapılmazken, sorunun düzelmesi bekleniyor. Facebook'a girmeye çalışanlar ise, bakım uyarısı aldı

INSTAGRAM NEDİR?

Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram'ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkanı tanımıştır. Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan Instagram Nisan 2012 yılında sosyal medya devi Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alındı. Facebook'a satılmadan önce 30 milyon kullanıcısı olan Instagram'ın Eylül 2017 itibarıyla 800 milyon kullanıcısı bulunmaktadır. 20 Haziran 2018'de San Francisco’da düzenlenen etkinlikte Instagram'ın 1 milyar kullanıcı sayısına ulaştığı açıklandı ve yeni nesil televizyon IGTV tanıtıldı.

Belirgin özellikleri; fotoğrafları bir kare şekline sınırlandırmak, Kodak Instamatic ve Polaroid resimler, cep telefonu kameralarında kullanılanın aksine 4:3'lük çerçeve oranı. Bu durum yeni bir güncelleme ile değişmiş, kullanıcılar özgün çerçeve oranı kullanabilir hale gelmişlerdir.

Instagram ilk başta sadece iPhone, iPad ve iPod Touch aletlerinde kullanılırken 2012 Nisan'da Android 2.2 (Froyo ve üstü yüklü kameralı telefonları da destekledi. Uygulama iTunes App Store , Google Play online satış mağazalarında ve Microsoft Lumia Mağazalarında dağıtılıyor. Instagram'ın kurucusu Kevin Systrom'dur.

21 Nisan 2012 tarihinde Facebook, şirketi (ve 13 çalışanını) yaklaşık 1 milyar dolar nakit karşılığında satın aldı. Şirketin kendisini bağımsız olarak yönetebilmesi hedefleniyor.