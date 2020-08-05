Instagram, TikTok'un alternatifini piyasaya sürdü

TikTok'un kopyası olarak değerlendirilen ve Instagram tarafından bugün 50 farklı ülkede kullanıma sunulan Reels uygulaması, uzun süredir Brezilya'da IOS ve Android için test edilmekteydi.

Reels, “Instagram Kamera” içerisinde 15 saniyeye kadar kısa videolar oluşturulmasına ve bu videoların düzenlenmesine olanak tanıyor. Reels, kullanıcılarına, videolarına efektler ve müzik ekleyebilme veya kendi seslerini kullanabilme özelliği sunuyor. IOS ve Android tarafından açılan özellik, resmi destek sayfasından alınan bilgiye göre, şu an için Türkiye'de kullanıma açık değil fakat süre içinde ülkemize gelmesi bekleniyor.

Özel mesaj yoluyla da gönderilen Reels ile hazırlanan videolar, TikTok’un “Duet” özelliğinin kopyası olarak değerlendiriliyor. Instagram, bu videolar için “keşif” kısmına “Top Reels” isimli bir bölüm de eklemeyi ihmal etmedi.