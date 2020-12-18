Milyonlarca kişinin kullandığı fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram'da sorun yaşanıyor. Kullanıcılar ana sayfada gezinirken uygulama bir anda kendiliğinden kapanıyor. Bu durum sosyal medya platformu Twitter'da kullanıcılar tarafından paylaşıldı. Bu sorunun üzerine İnstagram'da sorun mu var? Çöktü mü? Instagram neden uygulamadan atıyor? soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

INSTAGRAM'DA SORUN MU VAR? ÇÖKTÜ MÜ?

İnstagram'da ana sayfada gezinirken kullanıcılar bir anda uygulama kapanıyor. Bu sorunun nedeni son güncelleme olarak ifade ediliyor. Soruna ilişkin olarak Instagram'dan bir açıklama yapılmadı.

INSTAGRAM NEDEN UYGULAMADAN ATIYOR?

Instagram uygulaması bilgisayarlarda sorun yaşatmıyor ancak, bazı Android kullanıcıları uygulamada gezinirken bir anda uygulama kendiliğinden kapanıyor. Sorunun yazılımsal olduğu düşünülüyor.

İOS kullanıcılarının böyle bir sorun yaşamadığı ifade ediliyor, sorunu Android kullanıcılarının yaşadığı belirtiliyor.

INSTAGRAM HAKKINDA BİLGİ

Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulamasıdır. Ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram'ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkânı tanımıştır.[5] Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan Instagram Nisan 2012 yılında Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alındı. 6 Eylül 2012'de Instagram ile Facebook arasındaki anlaşma, 300 milyon dolarlık nakit satın alma fiyatı ve 23 milyon hisse senedi ile resmen kapandı.

Facebook'a satılmadan önce 30 milyon kullanıcısı olan Instagram'ın Eylül 2017 itibarıyla 800 milyon kullanıcısı bulunmaktadır.20 Haziran 2018'de San Francisco’da düzenlenen etkinlikte Instagram'ın 1 milyar kullanıcı sayısına ulaştığı açıklandı ve yeni nesil televizyon IGTV tanıtıldı.