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  3. İnstagram'dan flaş hamle! Fazla vakit geçirene uyarı gelecek!

İnstagram'dan flaş hamle! Fazla vakit geçirene uyarı gelecek!

İnstagram, uygulamada aralıksız vakit geçirenlere uyarı mesajı gönderileceğini duyurdu.

İnstagram'dan flaş hamle! Fazla vakit geçirene uyarı gelecek!

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu İnstagram, kullanıcılar için yeni düzenlemeye geçti. Saatlerce İnstagram'da vakit geçiren kullanıcıları uyarma kararı alan uygulamada, aralıksız 10, 20 ya da 30 dakika geçirenlerden mesajla biraz ara vermeleri istenecek. Arkadaşlarıyla saatlerce gönderi paylaşımı yapan veya uygulamada fazla çevrimiçi kalan kullanıcılar, otomatik bildirim ile karşılaşacak.

İnstagram'dan flaş hamle! Fazla vakit geçirene uyarı gelecek!

UYGULAMA BAĞIMLILIK YAPMASIN

İnstagram'da, özellikle keşfet özelliği sayesinde sürekli değişen gönderiler kullanıcıları adeta uygulamanın içine çekiyor. Yeni video ve görsellerle karşılaşan bireyler, farkında olmadan saatlerce platformda kalarak vakitlerini iyi değerlendiremiyor. Günümüzde toplu arkadaş gruplarının bir araya geldiklerinde ortaya çıkan manzaralar da bunun en büyük örneği.

İnstagram'dan flaş hamle! Fazla vakit geçirene uyarı gelecek!

Özellikle gençlerin aile hayatından kopup, sosyal medya hayatına yönelmesi ve iletişim eksikliğinin artması İnstagram'ı harekete geçirdi. Uygulamada 10, 20 ve 30 dakika geçirenlerden, belirli aralıklarla dinlemeleri istenecek.

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