İtalya Serie A'nın 37. haftasında Inter, evinde Napoli'yi ağırladı. Ev sahibi ekip D'Amborosio ve Martinez'in attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Inter bu sonuçla İtalya'da son haftaya girilirken ikinci sıraya yükseldi.

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Inter ile Napoli karşı karşıya geldi. Zorlu müsabakaya iyi başlayan ev sahibi Inter, 11. dakikada D'Ambrosio'nün golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda oyunun hakimiyetini elden bırakmayan mavi-siyahlılar 74. dakikada Lautaro Martinez'in attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Maçta başka gol çıkmadı ve Inter net bir galibiyetle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla Inter puanını 79'a yükseltirken, Napoli ise 59 puanda kaldı. İtalya Serie A'nın son haftasın Inter, Atalanta'ya konuk olacak. Napoli sahasında Lazio'yu ağırlayacak.

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

Inter: Handanovic, Ambrosio, De Vrij, Bastoni, Candreva, Barella, Brozovic, Biraghi, Valero, Lukaku, Alexis Sanchez

Napoli: Alex Meret, Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Rui, Demme, Eljif Elmas, Zielinski, Politano, Milik, Insigne