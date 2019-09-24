İnternette yeni kurulan güvenli alışveriş sitesi nfirsat.com tüketicilere hem indirimli hem de kolay alışveriş imkanı sunuyor. Kullanıcılarına elektronikten süpermarkete, oyunlardan kozmetik ve bakım ürünlerine, yiyecek-içeceklerden kampanyalı ürünlere kadar her alanda çeşitli seçenekler imkanı sağlıyor. Siz de bu fırsatları görmek ve indirimli ürünlerdne yararlanmak istiyorsanız aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak sitede gezinebilirsiniz.

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Piyasadaki aynı üründen en az %20 daha indirimli ürünler bu sitede tüketicilere sunuluyor. Sitede yer alan ürünler Popüler Fırsatlar, Son Eklenen Fırsatlar ve Ücretsiz fırsatlar olarak 3 grupta yer alıyor.

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Yiyecek - İçecek

Eğlence

Uygulamalar

İşte indirimli ürünler listesi:

İNTERNETTEN NASIL ALIŞVERİŞ YAPILIR?

Teknolojinin ve giyim, kozmetik, gıda, araç vb. sektörlerin gelişmesi ile internet üzerinden alışveriş yapmak günümüzde son derece yaygınlaşmıştır. İnternet üzerinden alışveriş yapmanın da birden fazla yöntemi bulunmaktadır. Bunlardan en yaygını internet üzerinde bulunan alışveriş sitelerinden kredi kartı yoluyla alışveriş yapmaktadır.

1-) Kredi Kartı ile İnternetten Alışveriş Yapmak

Alışveriş yapılacak internet sitesinin sistemi, bir ürün alımı sonrası ödeme için kullanıcıdan kredi kartı bilgileri talep eder. Talep edilen bu bilgiler: 16 haneli kredi kartı numarası, kredi kartı son kullanma tarihi, kart üzerinde yazan isim ve soy isim, kartın arka yüzeyinde bulunan 3 haneli cmd kodu. Bu bilgilerin girilmesi ve açılan sayfadan taksit seçeneklerinin seçilmesi ile ödeme işlemi halledilir. Daha sonra adres bilgileri sayfasından adres girilir ve alışveriş tamamlanır. Site tarafından belirtilen zaman içerisinde satın alınmış ürün kargo ile kişinin adresine gelir.

2-) Havale İşlemi ile İnternetten Alışveriş Yapmak

Bir alışveriş sitesinden ürün alımı sonrası ödeme için kredi kartı yerine sitenin hesabına havale/EFT yollarından biri ile para transfer ederek ürün satın alınmasıdır. Bu yolda para nakit olarak satıcı kuruma ulaşır ve herhangi bir taksit yapılması söz konusu değildir. Fakat birçok site havale yolu ile ödemelerde ilgili ürüne %5-10 gibi indirim uygulamaktadır.

3-) Kapıda Ödeme Yöntemi İle İnternetten Alışveriş Yapmak

İnternet üzerinden alınan bir ürünün ödeme işlemi ürün alım esnasında değil de ürünün teslimatı sırasında kargo şirketine yapılmaktadır. Kapıda ödeme yönteminde taksit işlemi olmadığı gibi ek ücret talep edilebilir.

İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ YAPMANIN FAYDALARI NELERDİR?

İnternetten alışveriş yapmak günümüzde çok yaygınlaşan bir alışveriş türü haline geldi. Bundan birkaç yıl öncesine göre oldukça gelişen ve büyük şirketlerinde destekleyerek internetten alışveriş yapılmasını sağlaması internet aracılığıyla alışveriş yapanların sayısını arttırdı. İnternetten alışveriş yapmanın sağladığı faydaları ve reel hayatta yapılan birebir alışverişe oranla ne gibi yararları olduğunu görelim.

İnternette alışveriş yaparken muadili olan birçok ürünle karşılaştırma fırsatınız oluyor. Herhangi bir mağazada o firmanın satmakta olduğu ürünler arasında kıyaslama yaparken internette birden fazla mağazaya ait alışveriş sitesini aynı anda takip ederek uygun olan ürünü kıyaslama şansınız daha yüksek. İnternet alışverişlerin de ürün çeşitliliği daha fazla.

İnternet mağazalarının stokları her zaman daha fazla olmaktadır. Bir mağazadan alışveriş yaparken depo kapasiteleri kısıtlı olduğu için ürün ellerinde bulunmayabiliyor ya da çok fazla satıldığı için kalmamış olabiliyor. Bu durumda ürün adresinize yollayacaklarını söyleyerek günlerce beklemenize neden oluyor. İnternet alışverişleriniz de ise online satış yapan mağaza siteleri ya da alışveriş siteleri kendilerine ait büyük depoları bulunuyor ve stokta olup olmadığını ürünle birlikte yer alan bilgilerde size bildiriyor. Bu durumda stok sıkıntısı yaşamıyor ve arzu ettiğiniz ürünü alabiliyorsunuz.

En ucuz ürünü alma şansını sizlere sunuyor. İnternetten alışveriş yaparken ürünün adını satış yapan diğer sitelerde arattırarak ya da fiyat kıyaslaması yapan siteleri ziyaret ederek daha ucuzu olup olmadığını kontrol edebiliyorsunuz. Bu sayede ürünü ucuz mu yoksa pahalı mı anlıyor ve buna göre karar verebiliyorsunuz.

Hızlı teslimat seçeneği sayesinde ihtiyacınız olan ürünlere çok daha hızlı ulaşabiliyorsunuz. Normalde günlerce beklemek zorunda olacağınız ürünlere kargoların hızlı teslimat seçenekleri sayesinde çok az bir miktar kargo ücreti eklenerek daha hızlı ulaşabiliyorsunuz.

Online alışveriş yaparak vakitten tasarruf ediyorsunuz. Herhangi bir konuda almak istediğiniz mal veya hizmet için saatlerce dolaşıp fiyat araştırması yapmanıza gerek kalmadan benzer işlemleri internet üzerinden hallederek çok daha kısa sürede alışveriş kararınızı veriyor ve işlemlerinizi halledebiliyorsunuz.

İnternet alışverişlerinde ürünler için yapılan kampanyaların yanı sıra satış yapan sitelerin mağaza ve dükkan kiraları ile eleman çalıştırma gibi giderleri olmadığından ürünleri çok daha ucuza alabiliyorsunuz.

KREDİ KARTI İNTERNETE ALIŞVERİŞİNE NASIL AÇILIR?

Online alışveriş onayı için 3 yöntem bulunuyor. Kullanıcılar bankanın mobil uygulama veya internet sitesinin ayarlar kısmından, telefonla (Arama ya da SMS) ve şubeye giderek bu işlemi gerçekleştirebilecek.

Otomatik ödeme talimatları ise kapsam dışı bırakıldı. Yani bankanıza onay vermeseniz dahi daha önceden verilmiş otomatik ödeme talimatları yeni uygulamadan etkilenmeyecek.

Kullanıcılar bankanın mobil uygulama veya internet sitesinin ayarlar kısmından, telefonla (arama ya da SMS) ve şubeye giderek bu işlemi gerçekleştirebilecek.

Kredi kartlarından otomatik ödeme talimatı veren kart sahipleri bu işlemlerinin geçerli olup olamayacağını merak ediyorlar. Kredi kartından farklı alanlarda; sigorta, BES, eğitim, aidat, gibi hizmet alımları devam edecek. Yani kartları online işlemlere açtırmasanız dahi bu talimatlar etkilenmeyecek.

GARANTİ BANKASI ONLİNE ALIŞVERİŞE NASIL AÇILIR?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 27/10/2016 tarihinde Banka ve Kredi Kartı yasası düzenlemeleri kapsamında yayımladığı yazısına istinaden, bireysel kredi kartlarınız ile bu kartlara bağlı ek kartlarınız ve banka kartlarınızla 31 Ocak 2018 tarihinden sonra internetten harcama yapabilmek için onay vermeniz gerekmektedir. 31 Ocak’a kadar onay vermemeniz durumunda, ilgili kartlarınız internet harcamalarına kapatılacaktır.

Garanti Bankası kartlarınız ile İnternette harcama yapmaya devam edebilmek için 31 Ocak 2018 tarihine kadar aşağıdaki kanallardan talimat verebilirsiniz;

Garanti Bankası Şubeleri

Garanti Cep ve Garanti İnternet (Size özel ürün ve tekliflerin görüntülendiği ana sayfadaki alandan onayınızı verebilirsiniz.)

BonusFlaş (Daha Fazlası > Ayarlar > Kart ayarları > Internet Üzerinden Alışveriş)

Ek kartlarınız ve banka kartlarınız da dahil olmak üzere tüm Garanti Bankası kartlarınız için TERCIH yazıp 3340’a gönderebilirsiniz.

Tek bir kredi kartınız için onay vermek isterseniz ONAY yazıp kart son 6 haneyi 3340'a gönderebilirsiniz.

Tek bir Paracard’ınız için onay vermek isterseniz AÇIK yazıp kart son 6 haneyi 3340’a gönderebilirsiniz.

31 Ocak’a kadar onay vermemeniz durumunda internet harcamalarına kapatılan kartlarınızı kullanıma açmak için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz.

Garanti Cep: Ana Sayfa > Hesap ve Kart > Kartlar > İlgili Kart > İnternet Üzerinden Alışveriş

Garanti İnternet: Ana Sayfa > Kart > Kredi/Banka Kartı > İlgili Kart > Kart Bilgileri > Güvenlik Bilgileri > İnternetten Alışveriş

AKBANK ONLİNE ALIŞVERİŞE NASIL AÇILIR?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 20.10.2016 tarih ve 7052 sayılı Kurul kararı ve 22.02.2017 tarihli yazısına istinaden, bireysel kredi kartı ve banka kartları ile bu kartlara bağlı ek kartlarla 31 Ocak 2018’ten sonra internetten alışveriş yapabilmeniz için onay vermeniz gerekmektedir.

Tüm kartlarınız ile 31 Ocak 2018’den sonra internetten alışverişe devam edebilmeniz için INTERNET yazıp 8885’e ücretsiz SMS gönderebilirsiniz.

Bu tarihe kadar onay vermemeniz durumunda tüm bireysel kredi kartlarınız ve banka kartlarınız ve varsa bu kartlara bağlı ek kartlarınız internetten alışverişe kapatılacaktır.

Akbank Direkt, 444 25 25 veya Akbank Şubelerinden kartlarınızın tercihlerini tek tek belirleyebilirsiniz.

İŞ BANKASI ONLİNE ALIŞVERİŞE NASIL AÇILIR?

İş Bankası müşterilerinin, aralarında boşluk bırakarak “ONAY” yazıp herhangi bir bireysel İş Bankası kredi kartı ya da Bankamatik kartının son altı hanesini 4402’ye SMS ile göndermesi yeterli.

Ayrıca internet alışveriş yetkisini aşağıdaki adımları izleyerek güncelleyebilirsiniz.

Maximum Mobil: Kartlarım/Kart Seçimi/ Kart Ayarları (sağ üst köşe)/Kart Ayarları Yönetimi

İşCep: Kartlarım/Kart Ayarlarım/ Kart Seçimi/İnternetten Alışveriş

İnternet Şube: Kartlarım/Kart Ayarlarım/Alışveriş Tercihlerim/Kart Seçimi/İnternetten Alışveriş

VAKIFBANK ONLİNE ALIŞVERİŞE NASIL AÇILIR?

Yasa gereği VakıfBank Worldcard ile internet üzerinden harcama yapmaya devam edebilmek için 31 Aralık’a kadar onayınız gerekmektedir. Onay vermemeniz durumunda kartlarınız 31.12.2017 tarihinde internet harcamalarına kapatılacaktır.

Tek bir kartınız için internet alışverişlerinde kullanım onayı vermek isterseniz ONAY yazıp bir boşluk bırakıp kartınızın son 6 hanesini 6635’e göndermeniz gerekmektedir.

Ek kartlarınız ve banka kartlarınız dahil tüm kartlarınız için onay vermek isterseniz HEPSİ yazıp 6635’e gönderebilirsiniz.

Not: Her bir kartınız için onay vermeniz durumunda ayrı ayrı SMS gönderimi yapmanız gerekmektedir.

ZİRAAT BANKASI ONLİNE ALIŞVERİŞE NASIL AÇILIR?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan yasal düzenleme gereğince, müşteri onayı alınmamış olan banka kartları ve kredi kartları (şirket ve sanal kartlar hariç) 31.01.2018 tarihinde e-ticaret (internetten alışveriş) işlemlerine kapatılacaktır. Bu tarihten önce Bankamız ATM’lerinden, İnternet Şube’mizden veya SMS ile onay vermeniz halinde, onay vermiş olduğunuz kartlarınız ile e-ticaret işlemi yapmaya devam edebilirsiniz. Onay vermek için internet alışverişlerine açık kalmasını istediğiniz her bir kartınız için ayrı ayrı olmak üzere EONAY yazıp boşluk bırakarak kart numaranızın son 6 hanesi ile birlikte 4757'ye mesaj gönderebilirsiniz. Kartınızın mevcut kısıtlarını değiştirmek için 0850 220 00 00 Müşteri İletişim Merkezi, İnternet ve Mobil Şube aracılığıyla işlem yapabilirsiniz.​

İnternette Güvenli Alışveriş

İnternette Güvenli Alışveriş; Ziraat Bankası tarafından sunulan, internet ortamında Ziraat Bankası kredi kartlarını ve Bankkart’larını kullanarak yapacağınız alışverişlerin daha güvenli olmasını sağlayan ve Visa / Mastercard tarafından geliştirilen ve desteklenen bir hizmettir.

İnternette Güvenli Alışveriş; bu hizmete dâhil olan sanal mağazalarda, kartınızın sizin dışınızda kişiler tarafından kötü niyetli kullanımının önlenmesini sağlar. İnternette Güvenli Alışveriş; Visa ve Mastercard logolu kredi kartınız ve Bankkart’ınızla internet üzerinden yapacağınız alışverişlerde, cep telefonunuza gelecek tek kullanımlık şifre ile kart bilgilerinizin korunmasını sağlar.

Bankamızın tüm kredi kartları ve üzerinde CVV kodu bulunan tüm Bankkart’lar İnternette Güvenli Alışveriş Hizmetine dâhildir.

Bu hizmeti destekleyen sanal iş yerlerinde alışveriş yapılmak istendiğinde, kart hamilinin sistemimizde kayıtlı cep telefonuna tek seferlik şifre bilgisi gelecek ve işlem bu şifre ile tamamlanacaktır. Bu nedenle Bankamızdaki cep telefonu bilginizin güncel olması gerekmektedir.

Güvenli Alışveriş Hizmeti işlemleriniz için aşağıdaki linke tıklayarak bu hizmeti destekleyen iş yerlerinde yaptığınız geçmiş işlemleri görüntüleyebilirsiniz. Kart numaranız ve cep telefonunuza gelecek şifre bilgisi ile ekrana giriş yapabilir, geçmiş işlemlerinizi görüntüleyebilir ve size özel bir kişisel güvenlik mesajı oluşturabilirsiniz.​

DENİZBANK ONLİNE ALIŞVERİŞE NASIL AÇILIR?

Değerli müşterimiz, yasa gereği kredi kartlarınız ve atm kartlarınız ile internet üzerinden harcama yapmaya devam edebilmek için 31 Ocak'a kadar onayınız gerekmektedir. Onay vermemeniz durumunda kartlarınız 31.01.2018 tarihinde internet harcamalarına kapatılacaktır.

Ek kart ve banka kartlarınız dahil tüm kartlarınızı internet alışverişlerinde kullanmaya devam edebilmek için HEPSİ yazıp 3280'e SMS gönderebilirsiniz.

Not: Kart bazında onay vermek isterseniz her bir kartınız için ayrı ayrı SANAL boşluk kartınızın son 4 hanesini yazıp 3280'e göndermeniz gerekmektedir.

ING BANK ONLİNE ALIŞVERİŞE NASIL AÇILIR?

Kartlarınız ile internetten güvenli alışverişe devam edebilmeniz için izniniz gerekmektedir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 20.10.2016 tarih ve 7052 sayılı Kurul kararı ve 22.02.2017 tarihli yazısına istinaden, bireysel kredi kartı ve banka kartları ile bu kartlara bağlı ek kartlarla 31 Aralık 2017’den sonra internetten alışveriş yapabilmeniz için onay vermeniz gerekmektedir.

Her bir kartınız için ayrı ayrı onay vermek için ONAY boşluk kartınızın son 4 hanesini yazarak 2205’e SMS gönderebilirsiniz. Bu tarihe kadar onay vermemeniz durumunda onay vermediğiniz tüm bireysel kredi kartlarınız ve banka kartlarınız ve varsa bu kartlara bağlı ek kartlarınız internetten alışverişe kapatılacaktır.