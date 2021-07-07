İnternette satılan zayıflama ilaçlarına dikkat! Öldürüyor

Televizyonda, basılı reklamlarda ve büyük Hollywood filmlerinde yer alan çoğu insan, günümüze uyarlanmış beden ölçümlerine uyuyor. Bu tür film veya dizilerde, er kekler kaslı ve yapılı ve kadınlar ise aşırı zayıftır. Bu durum ortalama bir insan için gerçekçi olmayan bir vücut beklentisine katkıda bulunur. Halihazırda kilo sorunlarıyla mücadele eden birey, yorulmak ve uzun bir süre disiplinli kilo verme programlarını iç düşünceleriyle çıkmaza sürer ve tehlikeli boyut tam da bu sırada insanı tesiri altına alır. Bu sorunlar, düşük benlik saygısı, olumsuz beden imajı ve sevilmeme veya istenmeyen kişi olma korkularını içerir. Şiddetli depresyon bu duygulardan kaynaklanabilir. Ne yazık ki, bu yolun sonunda birey kendini kolay yoldan "mükemmel fizik" kalıbına uydurmak için zayıflama ilaçlarına başvururlar.

ALDIĞINIZ RİSK, ALACAĞINIZI DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ FAYDAYA DEĞMEZ

Kilo ile ilgili bu düşünceler ve endişeler rahatsız edici olabilir ve alınması kolay bir diyet hapının sorunu çözebileceği fikri basit bir çözüm gibi görünebilir. Birçok insan sadece bir hap almanın veya özel bitki çayı içmenin ve biraz kilo vermenin kolay olacağını, İnternette bulunan bir hapı deneyerek kaybedecek bir şeyi olmadığını düşünür. " Sonuçta, bu mucizevi tedavileri denemenin ne zararı olabilir ki? " düşüncesi insanı ilaçlara sürükler. Gerçek şu ki, dünyanın her yerinde insanlar işe yaramayan diyet haplarına milyarlarca lira harcıyor.

Bu merak edilen ve istediğiniz bedene sizi kolay yoldan ulaştıracak bahsi geçen ilaçları denemek, hem pahalı hem de sağlığınız için tehlikelidir. Tehlikeli olmakla birlikte, ölümcül olabilirler. Özellikle internetten sipariş ettiğiniz diyet haplarından kaçınmalısınızdır. Alınacak tüm r iskler, faydalara değmez.

DOĞAL DEMEK GÜVENLİ DEMEK DEĞİLDİR

“Doğal” kelimesi, vücudun güvenli bir şekilde kilo vermesine yardımcı olacak sağlıklı haplara, dönüştürülebilen taze ve organik köklere, meyve ve sebzeler toplayan pastoral ortamların ve çiftliklerin görüntülerini çağrıştırır. Bir kapsül içinde size vaad edilen sağlıksız yöntemleri çağrıştırmaz. Çoğu zaman, doğal olduğu iddia edilen zayıflama haplarının içinde ne yazık ki doğal olmayan maddeler bulunur. Araştırmalar, potansiyel olarak zararlı maddelerin genellikle bu ürünlerin etiketinde listelenmediğini göstermiştir.

ABARTILI İDDİALARA DİKKAT!

Olağanüstü iddialarda bulunan kilo verme haplarına karşı dikkatli olun. Haftada iki kilodan fazla kaybetmek sağlıklı değildir ve 30 günde 30 kilo vereceğinizi iddia eden haplar sadece gerçek dışı değil aynı zamanda çok tehlikelidir. Bu zayıflama ilaçlarının en kötü senaryosu, ölüme neden olabilmeleridir.