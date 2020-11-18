İnternetten ikinci el ilaç satışı: Kırmızı reçeteli bile var!

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, günümüzde oldukça ilgi gören online ikinci el alışveriş siteleri, özellikle kasım indirimleriyle hakkında en çok konuşulan konu haline geldi. Az kullanılmış pahalı marka ürünlerin uygun fiyatlarla satışa sunulduğu ikinci el satış sitelerinde ilaçların da yer alması ise birçok kullanıcı tarafından tepki gördü.

Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’na gerekli başvuruları yaptıklarını belirten Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, tehlikenin boyutunu 'ciddi riskler taşıyor' ifadeleriyle vurgulamaya çalışarak, "İkinci el satış uygulaması olan bir internet alışveriş sitesi web sayfası üzerinden kullanıcılarına yasal olmayan şekilde ambalajı açılmıştan tutun da kırmızı reçeteliye kadar ilaç satışı yapmalarına izin veriyor. Bu alışveriş sitesinde ‘Evde duruyordu, aldım çocuğuma içiremedim, tedaviyi bitirdim elimde kaldı, kremin yarısını kullandım yarısı duruyor, şuruptan bir kapak kullandık’ gibi açıklamalar bulunuyor. Bu durum insan sağlığı açısından çok ciddi riskler taşıyor." şeklinde konuştu.

"ADETA ÖLÜM SAÇMAK DEMEK"

İlacın ikinci elinin olamayacağını belirten Saydan, "Bu şekildeki ilaç satışları adeta ölüm saçmak demektir. İnternet üzerinden yapılan ilaç satışlarının maalesef önüne geçilemiyor. Bakanlığın ruhsatlı ilaçları, elbise, ayakkabı, mobilya, gıda gibi ürünlerin satıldığı online platformlardan kontrolsüzce satılıyor. Bunun mutlaka engellenmesi gerekiyor. Bu ilaçların kullanımı zaten zararlı olduğu gibi, kazanç sağlamak için satış yapan kişilerin, ilacı boşaltıp içerisine su ya da zehir doldurmadıklarını da bilemeyiz.”

"100 ADETTEN 15 TANESİNİ İÇTİM, KALANI SATIYORUM"

İnternetteki bir‘ikinci el satış uygulamasında her tür ilaç satışı yapılıyor. İlaç sahipleri, ilanlarına "100 adetlik kutudan 15 tanesini içtim" gibi notlar düşüyor. İğneden hapa, şuruptan kreme kadar çok sayıda ikinci el ilaç, internette yarı fiyatına satılıyor.

"İLAÇ KİŞİYE ÖZEL BİR ÜRÜNDÜR"

TEİS Başkanı Nurten Saydan, yasa gereği Sağlık Bakanlığı ruhsatlı tüm ilaçların, sadece eczanelerden, kontrollü biçimde verilmesi gerektiğine dikkat çekti:

"Oysa vatandaşlarımız on-line sitelerden kontrolsüzce ilaçlara erişebiliyor ve geri dönüşü olmayacak sağlık sorunları yaşıyorlar. Hatta online ikinci el satış kanallarını kullanan kişiler evde biriken ilaçların yanı sıra doktorların kendilerine reçete ettikleri ilaçların satışını yapıyorlar. Bunların içinde kullanılmış, kutusu açılmış hatta kırmızı reçeteli ilaçlar da bulunuyor. Bu açıkça suçtur. İlaç bir kazak, bir ayakkabı değildir. İlaç kişiye özel bir üründür. Tedavi bittikten sonra artık bir kimyasal atığa dönüşür. Dolayısıyla imhaya gitmesi gerekir."