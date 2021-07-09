Birbirlerini öpmeye doyamadılar! Cansel Elçin - Zeynep Tuğçe Bayat kimseye aldırmadan romantizm yaşadıPhoenix Suns, NBA finalinde durumu 2-0'a getirdi!İstanbul il içi ihtiyaç listesi! Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Malatya, Sivas, Gaziantep, Mersin, Adana, Balıkesir, Kayseri MEBDolar ve euro haftanın son gününe düşüşle merhaba dedi! Serbest piyasada dolar - euro kuru alış , satış fiyatı bugün ne kadar? 9 Temmuz 2021 güncel döviz kuru fiyatlarıMEB il dışı yer değiştirme kontenjanları | il dışı kontenjan açıklayan iller 2021Program değiş tokuşu! Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Demet Akalın oldu!SON DAKİKA! Bakan Koca duyurdu: Kitlesel bağışıklığa bir adım daha! Aşılananların oranı yüzde 60'a ulaştı!Gelinim Mutfakta yeni sezon kim sunacak? Gelinim Mutfakta yeni sezon sunucusu kim olacak?EURO 2020 final maçı nerede, ne zaman oynanacak? İtalya - İngiltere maçı hakemi kim? İşte final hakkında tüm bilgilerEğer aşı olmasaydı yüz binlerce insan hayatta olmayacaktı! Aşılar bugüne kadar 280 bin kişinin ölümünü engelledi
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. ASAYİŞ
  3. İnternetten tanıştığı pilot hayatını kararttı! Enerji içeceği yerine alkol verdi, dövdü, tecavüz etti!

İnternetten tanıştığı pilot hayatını kararttı! Enerji içeceği yerine alkol verdi, dövdü, tecavüz etti!

İstanbul'da meydana gelen olayda, pilot Hasan G., internet üzerinden tanıştığı Reyhan C.'nin güvenini kazanmasının ardından genç kadını evine götürdü. Burada enerji içeceği diyerek alkol verdiği Reyhan'ı önce dövüp ardından tecavüz eden Hasan G.'nin 15 yıl hapsine karar verildi.

İnternetten tanıştığı pilot hayatını kararttı! Enerji içeceği yerine alkol verdi, dövdü, tecavüz etti!

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde meydana gelen olayda, 24 yaşındaki Reyhan G.'yi evine götürerek genç kadına alkol verdikten sonra onu darbeden ve ardından cinsel saldırıda bulunan pilot Hasan G.'nin, Reyhan'ın kıyafetlerinin üzerinde sperm örneklerinin bulunması üzerine 15 yıl hapsine karar verildi.

'BEN BİR BABAYIM, BANA GÜVENEBİLİRSİN'

Sosyal medya platformu olan Instagram'dan tanıştığı pilot Hasan G. ile Şişli'deki bir eğlence merkezinde buluşan 24 yaşındaki Reyhan C., kabusu yaşadı. Gittikleri mekanda alkol almak isteyen genç kadına ısrar eden Hasan G., bir süre sonra Reyhan'ı evine davet etti.

İnternetten tanıştığı pilot hayatını kararttı! Enerji içeceği yerine alkol verdi, dövdü, tecavüz etti!

 "Benim evime gidelim, sana zarar vermem. Ben bir babayım, bana güvenebilirsin. Senin bakire olduğunu biliyorum, zaten çocuğumu getirecekler böylelikle onunla da tanışmış olursun" diyen Hasan G.'ye güvenen Reyhan, teklifini kabul ederek pilotla birlikte evine gitti. 

İnternetten tanıştığı pilot hayatını kararttı! Enerji içeceği yerine alkol verdi, dövdü, tecavüz etti!

EŞYALARINI BİLE VERMEDEN KAPIYA ATTI

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, eve gider gitmez kapıyı kilitleyen Hasan G., kadını öpmeye başladı. Alkollü pilot kendisine karşı koyan Reyhan C.'yi önce darbetti. Ardından genç kadına tecavüz eden Hasan G.'nin bu saldırısı üzerine yaşadığı dehşetle korkudan ne yapacağını bilemeyen Reyhan C., sabaha kadar evde kaldı.

İnternetten tanıştığı pilot hayatını kararttı! Enerji içeceği yerine alkol verdi, dövdü, tecavüz etti!

Pilot uyandığında ise kadına yeniden istismarda bulunup ardından kapıya attı. Eşyalarını bile evden alamayan Reyhan C., polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. İç çamaşırlarını DNA örnekleri için savcılığa teslim eden kadının ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İnternetten tanıştığı pilot hayatını kararttı! Enerji içeceği yerine alkol verdi, dövdü, tecavüz etti!

'İKİ TARAFIN DA İSTEĞİYLE OLDU' SAVUNMASI

İfadesine başvurulan pilot, kadınla sosyal medyada tanıştığını, buluşmak için randevulaştığını, mekâna gittiklerini, alkol aldıklarını ve kadının isteği üzerine eve gittiklerini öne sürdü. DNA incelemesine gönderilen çamaşırlarda DNA profili tespit edilen pilot, birlikteliğin iki tarafın da istemesiyle gerçekleştiğini anlattı.

İnternetten tanıştığı pilot hayatını kararttı! Enerji içeceği yerine alkol verdi, dövdü, tecavüz etti!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık kadının beyanı sonrası Hasan G. hakkında 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Nitelikli Cinsel Saldırı' ve 'Hakaret' suçlarından iddianame düzenledi.

İnternetten tanıştığı pilot hayatını kararttı! Enerji içeceği yerine alkol verdi, dövdü, tecavüz etti!

15 YIL HAPİS CEZASI ALDI

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade veren mağdur Reyhan C., olay günü Hasan G. ile buluştuklarında enerji içeceği içtiğini sanarak alkol verildiğini, başının dönmeye başladığını, bu nedenle evine gitmeye karar verdiğini söyledi. Evde tecavüze uğradığını ve ardından evden atıldığını anlattı. Mahkeme başkanı Nursel Bedir ve heyeti, pilot Hasan G.'yi 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT