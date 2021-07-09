İnternetten tanıştığı pilot hayatını kararttı! Enerji içeceği yerine alkol verdi, dövdü, tecavüz etti!

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde meydana gelen olayda, 24 yaşındaki Reyhan G.'yi evine götürerek genç kadına alkol verdikten sonra onu darbeden ve ardından cinsel saldırıda bulunan pilot Hasan G.'nin, Reyhan'ın kıyafetlerinin üzerinde sperm örneklerinin bulunması üzerine 15 yıl hapsine karar verildi.

'BEN BİR BABAYIM, BANA GÜVENEBİLİRSİN'

Sosyal medya platformu olan Instagram'dan tanıştığı pilot Hasan G. ile Şişli'deki bir eğlence merkezinde buluşan 24 yaşındaki Reyhan C., kabusu yaşadı. Gittikleri mekanda alkol almak isteyen genç kadına ısrar eden Hasan G., bir süre sonra Reyhan'ı evine davet etti.

"Benim evime gidelim, sana zarar vermem. Ben bir babayım, bana güvenebilirsin. Senin bakire olduğunu biliyorum, zaten çocuğumu getirecekler böylelikle onunla da tanışmış olursun" diyen Hasan G.'ye güvenen Reyhan, teklifini kabul ederek pilotla birlikte evine gitti.

EŞYALARINI BİLE VERMEDEN KAPIYA ATTI

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, eve gider gitmez kapıyı kilitleyen Hasan G., kadını öpmeye başladı. Alkollü pilot kendisine karşı koyan Reyhan C.'yi önce darbetti. Ardından genç kadına tecavüz eden Hasan G.'nin bu saldırısı üzerine yaşadığı dehşetle korkudan ne yapacağını bilemeyen Reyhan C., sabaha kadar evde kaldı.

Pilot uyandığında ise kadına yeniden istismarda bulunup ardından kapıya attı. Eşyalarını bile evden alamayan Reyhan C., polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. İç çamaşırlarını DNA örnekleri için savcılığa teslim eden kadının ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'İKİ TARAFIN DA İSTEĞİYLE OLDU' SAVUNMASI

İfadesine başvurulan pilot, kadınla sosyal medyada tanıştığını, buluşmak için randevulaştığını, mekâna gittiklerini, alkol aldıklarını ve kadının isteği üzerine eve gittiklerini öne sürdü. DNA incelemesine gönderilen çamaşırlarda DNA profili tespit edilen pilot, birlikteliğin iki tarafın da istemesiyle gerçekleştiğini anlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık kadının beyanı sonrası Hasan G. hakkında 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Nitelikli Cinsel Saldırı' ve 'Hakaret' suçlarından iddianame düzenledi.

15 YIL HAPİS CEZASI ALDI

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade veren mağdur Reyhan C., olay günü Hasan G. ile buluştuklarında enerji içeceği içtiğini sanarak alkol verildiğini, başının dönmeye başladığını, bu nedenle evine gitmeye karar verdiğini söyledi. Evde tecavüze uğradığını ve ardından evden atıldığını anlattı. Mahkeme başkanı Nursel Bedir ve heyeti, pilot Hasan G.'yi 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.