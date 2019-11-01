Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ'lı 2 kadın Kilis'te yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, bir grup teröristin yasa dışı yollarla Türkiye'ye gireceği bilgisini aldı ve Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir çalışma başlattı.

Ekipler, Duruca köyü Suriye sınır hattında operasyon düzenlediler ve bu operasyon ile yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 2 kadını, beraberlerindeki 3 çocukla birlikte yakaladı.

DEAŞ'LI 2 KADIN KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Kimlik kontrollerinde, Rusya vatandaşları E.K. ve E.S. oldukları belirlenen teröristlerin, Interpol tarafından kırmızı bültenle arandıkları tespit edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, İnterpol işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi