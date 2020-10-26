İntihar eden gencin yakınlarından hastaneye taşlı saldırı!

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir genç intihar girişiminde bulunup ağır şekilde yaralandı. Olayın ardından yaralı genç ihbar üzerine ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bu durumun suçlusu olarak gören yakınları ise sağlık ve polis ekiplerini taş yağmuruna tuttu. Olayda 20 kişi gözaltına alındı.

Ankara’nın Keçiören İlçesinde saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda İncirli Mahallesinde intihar girişiminde bulunan ve ağır şekilde yaralanan bir kişi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen intihar eden şahıs hayatını kaybetti.

KENDİLİERİYLE YETERİNCE İLGİLENİLMEDİĞİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Bunu duyan gencin yakınları Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastane gitti. Hastaneye gelen gencin yakınları kendileri ile yeterince ilgilenilmediği gerekçesini göstererek sağlık görevlileri ve polis ekipleri ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucunda gencin yakınları Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesinin Acil bölümünde bulunan sağlık çalışanları ve polis ekiplerine taş ile saldırdı.

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine çok sayıda Çevik Kuvvet ekipleri sevk edilirken, taşla saldıran kişiler 3 polis memurunu hafif şekilde yaralarken, 3 polis aracını da tahrip etti. Olayla ilgili 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürülürken, polisin hastane bahçesindeki önlemlerinin süreceği öğrenildi.