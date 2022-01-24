İntihar eden üniversite öğrencisi Mustafa Sağlam kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Mustafa Sağlam'ın biyografisi...

Kripto parada babasının parasını kaybeden, yaşadığı mahcubiyet ve acıyla yaşamını sürdürmekte zorlanan Mustafa Sağlam isimli genç, intihar mektubu yayımlayarak hayatını sonlandırdı. Bunun hemen ardından "İntihar eden üniversite öğrencisi Mustafa Sağlam kimdir? Nereli, kaç yaşında?" soru başlıkları merak konusu oldu. İşte, Mustafa Sağlam'ın biyografisi...

İNTİHAR EDEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ MUSTAFA SAĞLAM KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE, MUSTAFA SAĞLAM'IN BİYOGRAFİSİ...

Mustafa Sağlam, 1998 yılında Trabzon'da İmam bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. İTÜ'de eğitim görmektedir. 24 Ocak 2022 yılında camdan atlayarak yaşamına son veren genç, yayımladığı intihar mektubuyla yürekleri dağladı.

"HEPİNİZDEN ÖZÜR DİLERİM"

Kaybettiği paraya değil, babasının emeklerine üzüldüğünü belirten genç, intihar mektubunda, "Ben bir bahis bağımlısıyım. İntihar etmemin sebebi de kripto paradan zarar edince, babama ait olan büyük miktarda parayı kaybetmek. Babama yaptığım en büyük ş...fsizliğin sonuçlarıyla karşılaşmak istemiyorum, anca buradan özür dileyebilirim. Güvenini boşa çıkardığım için özür dilerim baba. Kendimden nefret ediyorum. Cidden nefret ediyorum, çünkü daha farklı olabilirdi. Hem korkağım, hem bencilim. Pazartesi babamın ödemesi var, ödemeyi bende olan parayla yapacağız ama para ortada yok. Özür dilerim" ifadelerini kullanarak babasına olan mahcubiyetini yazıya döktü. Yürek yakan cümlelerine devam eden genç, "Cesedimle karşılaşacak olan ablamdan özür dilerim" diyerek, yaşamını sonlandırdı.