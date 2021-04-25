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  3. İntihar ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler kadının kalacak yeri olmadığını öğrendi

İntihar ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler kadının kalacak yeri olmadığını öğrendi

Zonguldak'a il dışından gelen ve kalacak yeri olmayan ve soğuk havaya rağmen plaja sığınan kadının intihar edeceğini sanıp ekiplere haber verdiler.

İntihar ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler kadının kalacak yeri olmadığını öğrendi

Edinilen bilgiye göre olay, öğlen saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan Kızlar Plajında meydana geldi. İl dışından geldiğini, kalacak yeri olmadığını söyleyen kadın sahilde oturmaya başladı. Kadını fark eden çevredeki vatandaşlar intihara kalkışacağını zannederek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin tüm ısrarlarına rağmen ismini söylemeyen kadına sahile neden indiği soruldu. Kadın da kalacak yeri olmadığını ve il dışından Zonguldak'a geldiğini söyledi. Ekiplerin gidene kadar bir yere yerleştirme tekliflerini reddeden kadın, yurt dışına gideceğini söyledi. Bunun üzerine kadın, polis aracıyla 100. Belediye Şehirlerarası Otobüs Terminaline bırakıldı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

İntihar ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler kadının kalacak yeri olmadığını öğrendi

İntihar ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler kadının kalacak yeri olmadığını öğrendi

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