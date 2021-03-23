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  3. Meral Sivrikaya, Erkan Sivrikaya tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü

Meral Sivrikaya, Erkan Sivrikaya tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Erkan Sivrikaya (52), boşanma aşamasında olduğu Meral Sivrikaya'nın (52) kaldığı eve ip sarkıtarak girdi. Eşini 10 yerinden bıçaklayarak kaçan katil mahalleli tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Meral Sivrikaya, Erkan Sivrikaya tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü

15 Mayıs Mahallesinde meydana gelen olayda, Meral Sivrikaya, 10 gün önce eşi Erkan Sivrikaya'dan ayrılıp kızının yanına yerleşti. Durumu sindiremeyen Erkan Sivrikaya, kızının yaşadığı 6 katlı apartmana girerek, 6. katındaki boş dairede geceye kadar bekledi. O sırada boş dairedeki buğulu camlara ‘Dön yuvana’ şeklinde yazı yazması dikkat çekti. 

Damadı ve kızının uyuduğu esnada ip sarkıtarak 5. kattaki eve giren Erkan Sivrikaya, Meral Sivrikaya’yı 10 bıçak darbesi ile ağır yaraladı.

Meral Sivrikaya, Erkan Sivrikaya tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü

''OH BE NAMUSUMU TEMİZLEDİM''

Meral Sivrikaya, kanlar içerisinde yere yığılırken, katil eş, “oh be, namusumu temizledim” diye bağırarak evden kaçmaya çalıştı. Sese koşan çevredeki esnaflar, Erkan Sivrikaya’yı durdurarak bölgeye sevk edilen polis ekiplerine teslim etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ise ağır yaralanan Meral Sivrikaya’ya ilk müdahalede bulundu. Ancak talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Meral Sivrikaya, Erkan Sivrikaya tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü

'KARDEŞİMİ KORUYAMADIN' KAVGASI

Haberi alan Meral Sivrikaya’nın oğlu ve dayıları arasında tartışma çıktı. Meral Sivrikaya’nın kardeşleri, yeğenlerini “Kardeşimi koruyamadın mı?” şeklinde tepki göstererek suçladı. Öfkelenen acılı evlat ise dayılarına saldırdı. Yaşanan tartışma polis ekiplerinin tarafları sakinleştirmesi ile sona erdi.

Cinayet zanlısı Erkan Sivrikaya Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınırken ölen kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Meral Sivrikaya, Erkan Sivrikaya tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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