İpek Açar Kömürcü kimdir, nereli kaç yaşında? Eşi kim? Kaç çocuğu var? soruları şu sıralar internet mecrasında en çok aratılan konular arasına girdi. İşte konuyla ilgili detaylar...

İPEK AÇAR KÖMÜRCÜ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

46 yaşında olan İpek Açar 7 Şubat 1976 tarihinde Ankara’da doğmuştur. 5 yaşından itibaren müzikle ilgilenmeye başlayan İpek Açar, 11 yaşındayken TAÇSAV müzik yarışmasındaki performansı ile birincilik ödülü aldı. Opera sanatçısı Belkıs Aran’dan ses eğitimi alan İpek Açar 1993 yılında Hürriyet Gazetesi ve Raks firmasının düzenlediği ses yarışmasında birinci oldu. Berklee College Of Music Singer-Songwriter bölümünü bitirip Professionel Certificate aldı.

1995 yılından itibaren Kayahan albümlerinin tamamında yardımcı prodüktörlük ve vokalistlik yaptı. İlk albümü ‘’Kayahan Şarkıları’’nı 2003 yılında çıkarttı. Her An, Mektupların Eskidi, Cennet Kokulum, Seninle Her Şeye Varım Ben, Mor Menekşe, Afet Oldu Hasretin ve Sevgiliye adlı teklileri bulunan İpek Açar, çalışmalarına ses sanatçısı, sanat yönetmeni, besteci ve söz yazarı olarak devam etmektedir.

İpek Açar, aynı zamanda Kadın Kanserleri ile ilgilenen Pembe İzler Derneğinde de Yönetim Kurulu üyesidir.

EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

İpek Açar ile Kayahan'ın, Aslı Gönül isimli bir kız çocuğu bulunuyor. 22 yıl evli kalan çiftin mutluluğu Kayahan'ın 2015 yılında yaşamını yitirmesiyle son buldu. şu sıralar Alper kömürcü ile evli olan İpek Açar Kömürcü'nün Alper Kömürcü'den çocuğu olup olmadığı bilinmemektedir.