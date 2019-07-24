ATV ekranların yeniden izleyici ile buluşacak olan En Zayıf Halka programının yeni sunucusu İpek Altınbaşak Farina araştırılmaya başlandı. Peki İpek Altınbaşak Farina kimdir? En Zayıf Halka yeni sunucusu kimdir? En Zayıf Halka yarışması nedir? Yarışma başvurusu nasıl olur? Tüm cevaplar haberimizde...

İPEK ALTINBAŞAK FARİNA KİMDİR?

Prof. Dr. İpek Altınbaşak Farina 1968 yılında İstanbul'da doğdu. Prof. Dr. İpek Altınbaşak Farina İstanbul'da Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra eğitimine Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde devam etmiş ve başarıyla bu bölümden mezun olmuştur. Daha sonra eğitimi için yurt dışına giden ve Amerika Birleşik Devletlerinde, West Georgia University'de MBA eğitimini tamamlamıştır.

Amerika'daki okul bitince Türkiye'ye yeniden dönen ve gıda-temizlik konusunda en bilindik markalardan birisi olan Unilever A. Ş. Gıda grubunda bir süre çalışmış ve müdür olarak görev yapmıştır. Çevreye olan düşkünlüğü ve titizliği nedeniyle çeşitli projeler hazırlamış olan Prof. Dr. İpek Altınbaşak Farina “Rama Cansuyu” projesi, United Nations tarafından “Dünya Çapında Yılın En Başarılı Çevre Projesi” seçilerek ödül almıştır. Daha sonra Komili Holding'de Pazarlama ve Yeni Ürün Geliştirme Direktörü olarak görev yapan Prof. Dr. İpek Altınbaşak Farina Boğaziçi Üniversitesi'nde Pazarlama doktorasını 2004 yılında tamamlamış ve doktor ünvanını almıştır.

2004 yılında Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlayan Altınbaşak Farina, 2005 ve 2007 yılları arasında da Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Müdür olarak görev yapmış ve üniversitenin temellerinde çalışmış başarılı bir öğretim üyesidir. Daha sonra Doçentlik ve Profesörlük ünvanlarını da alan İpek Altınbaşak Farina halen Bahçeşehir Üniversitesinde görev yapmaya devam ediyor.

2017 yılından beri Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev yapan Prof. Dr. İpek Altınbaşak Farina okulda en başarılı addedilen isimlerden birisidir.

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EN ZAYIF HALKA PROGRAMI NEDİR?

2001 Amerika yapımı olan Weakest Link programının uyarlaması olan En Zayıf Halka yarışması 21 eylül 2015 tarihinde Türkiyede Show Tv'de yayınlanmıştı. Önceleri Hülya Uğur Tanrıöverin Show Tv'de ki başarılı sunuculuğu ile devam eden yarışma Baybars Altuntaş ile TV8 kanalına geçmiş ve orda ekranlara gelmişti. Şimdi ise 24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yeniden Atv ekranlarında başlayacak olan En Zayıf Halka yarışamsını Prof. Dr. İpek Altınbaşak Farina sunuyor olacak.

EN ZAYIF HALKA NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

En Zayıf Halka programı 24 Temmuz akşamı saat 20:00'de ATV ekranlarında yer alacak

EN ZAYIF HALKA YARIŞMASININ KURALLARI NELERDİR?

9 Yarışmacı yerlerinde hazır bulunur. Bilgi yarışmasında sorulan sorulara dokuz yarışmacı birlikte cevap verirler. Her turda ise bir yarışmacı, yarışmacılar arasında yapılan oylama ile elenir. En bilgili iki yarışmacı finale kalır. Statrejik olarak bazı durumlarda rakiplerini de eledikleri olur. Survivor tarzı hayatta kalma mücadelesi veren son iki finaliste En Zayıf Halka sunucu İpek Altınbaşak Farina beş soru soruyor. En çok doğru yanıtı veren yarışmacı büyük ödül seksen bin TL’nin sahibi olarak yarışmadan ayrılıyor. Profesör Doktor İpek Altınbaşak Farina kimdir yazdıklarımız dışında merak ettikleriniz nedir ? Yorumlar kısmından yazarsanız aktif editör ekibimiz her sorunuza anlık cevap verecektir. En Zayıf Halka başvuru formu ve katılım şartları için alakalı konumuzu okuyunuz.

EN ZAYIF HALKA PROFGRAMINA NASIL BAŞVURULUR?

Profesör Doktor İpek Altınbaşak’ın sunduğu bilgi yarışması programına başvuru formunu doldurarak katılabilirsiniz. Ancak burada önemli bir nokta bulunuyor. Binlerce kişi bir gecede alabileceği seksen bin TL’nin hayalini kuruyor. Her gün yüzlerce başvuru formu doldurulup yollanıyor. Neden sizin doldurduğunuz form seçilmeli? Bir gece ATV’de program yapmanın gider maliyeti çok yüksek. Elde edilen reytingler oranında reklam ücretleri toplanması gerekiyor. Arkasında çalışan yüzlerce kişi ATV kanalına emek verip reytingleri takip eder iken diğer yandan ise film dizi program yapımcılarına yüksek mevlalar ödeniyor. Çok riskli ve zor bir iş olan televizyonculuk sektörünün işi şansa gelecek bir iş değil. Sizin başvuru formu doldurup öyle şansa yarışmacı olur muyum diye düşünmeniz hüsran ile sonuçlanacaktır.

Form içerisinde resmi bilgilerinizi doğru olarak doldurunuz. Aksi takdirde kazansanız bile ödeme alamayabilirsiniz. Resmi bilgiler sadece sizin gerçekliğinizi sorgular. Yarışmacı olmak istiyorsanız lütfen kendinizi bir cümle ile anlatınız alanı ile başlar. Kendinizi en özgün ve etkileyici şekilde abartmadan anlatmanız gerekir. Bu alana normal bir sıradan insan ya da işçiyim gibi cümleler kurmanız direk elenmeniz anlamındadır. Daha yaratıcı özgün tanımlamalar bulmalısınız. Hobi ve özel yetenekleriniz var mı sorularına cevap vermeden önce düşünün. Eğer siz başvuru formlarını değerlendiren birimde olsaydınız nelere dikkat ederdiniz ne cevaplar sizi tatmin ederdi ? Tüm tv kanalları reyting üzerine kuruludur. Sizin kanala reyting katabilecek kabiliyetiniz olduğunu onlara özetçe gösterin

Önce başvuru formunu baştan aşağı okuyun. Doldurmak için zamanınız var sınavda değilsiniz. Bir gün boyunca başvuru formundaki özel soruları düşünün. Yarışmanın sizden ne istediğini anlamaya çalışın. Yalnız bunları yaparken yalan beyanlarda bulunmayın. Sadece formunuzu inceleyecek jüri ekibinin beklentisine uygun olan özellikleriniz ile formu doldurun. Bizim size önerimiz formu okuyun bir gün sonra doldurun. Göndermeden önce kendinizi jüri üyesi gibi görüp inceleme yapın. Siz olsaydınız bu formu yarışmacı adayı seçip ATV stüdyolarına çağırır mıydınız, aradığınız kişi der miydiniz? Cevabınız evet ise düşünmeden formu gönderin. Bol şans diliyoruz.

EN ZAYIF HALKA 2019'UN BAŞVURUSUNDA SORULAN SORULAR NELERDİR?

Adınız (*)

Soyadınız (*)

Doğum Tarihiniz (*)

Doğum Yeriniz:

Cinsiyetiniz: ERKEK KADIN

Boyunuz : (*)

Kilonuz : (*)

Yaşadığınız Ülke (*)

Yaşadığım Şehir (*)

İkametgah adresi : (*)

İş Adresiniz

Ev Telefonunuz (*)

İş Telefonunuz

Cep Telefonunuz (*)

E-posta Adresiniz (*)

Mesleğiniz nedir? (*)

En Son Bitirdiğiniz Okul Adı Ve Bölümü

Medeni Durumunuz EVLİ BEKAR DUL BOŞANMIŞ

Çocuğunuz Var mı? Varsa Kaç Çocuğunuz Var?

Daha Önce Herhangi Bir Tv Programına Başvurdunuz Mu Ya Da Katıldınız Mı? (*)

Bir Üstteki Soruya Cevabınız EVET İse Hangi Program?

Lütfen kendinizi bir cumle ile anlatınız

Hobileriniz

Özel yeteğiniz var mı?

Herhangi bir alışkanlığınız var mı?

Hırslı mısınız? Bu konuda bize anlatabileceginiz başınızdan geçen bir olay var mı?

En Zayıf Halka’da neden ve nasil yarışmacı olmaya karar verdiniz?

En Zayıf Halka’yi kazanmanin en stratejik yolu sizce nedir?

Eğer yarismaci olarak seçilirseniz sizce nedeni ne olacak?