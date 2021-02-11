Demet Akalın ve Alişan2ın sunuculuğunu yaptığı programda konuk olan İpek Kuşçu, yaptığı öneriler ile araştırma konusu oldu. Peki İpek Kuşçu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? Kitapları nelerdir? İşte merak edilen detaylar...

İPEK KUŞÇU KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

İpek Kuşçu 1967 yılında Ankara’da doğdu. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nü bitirdi. Çocukluğundan beri süren mutfak aşkı onun asıl mesleği oldu.2006 yılından itibaren “gerçek gıdalar ve kaybolan tatlar” üzerine araştırmacı yazar olarak çeşitli yayın gruplarında (Meraklı Minik, Sofra, Bebeğim ve Biz, Hürriyet Aile) yazıları ve tarifleriyle yer aldı. Çocukları gerçek gıdayla tanıştırma ve uygulamalı öğretme çabasıyla özel bir anaokulu bünyesinde iki yılı aşkın süreyle “gerçek gıda” eğitimleri verdi.

Aynı zamanda İstanbul İnformel Eğitim bünyesinde anne babalar ve çocuklarıyla gerçekleştirdiği “Mutfak Atölye” çalışmalarını yürüttü. Her ikisi de Slow Food İstanbul bünyesinde gerçekleştirilen “Fikir Sahibi Çocuklar” ile “Anne Bak! Lüfer!” atölyelerini yaptı. Borusan Holding-Studio-X İstanbul’da “İstanbul Lezzet Haritası” ve YGA Liderlik Okulu’nda (Young Guru Academy) “Gerçek Gıda” atölye çalışmalarını gerçekleştirdi.

KİTAPLARI NELERDİR?

Gerçek Probiyotik Beslenme ve Abur Cubura En Güzel Alternatifler: Sağlıklı, Lezzetli, Doyurucu, Pratik Tarifler. Öte yandan kuşçu, Instagramda online “fermentasyon“ dersleriyle Türkiye’nin her yerinden katılımcılarla aynı anda uygulamalar yaparak fermentasyonu daha geniş kitlelere ulaştırma çabalarıyla eğitimde farklı bir çalışmaya imza attı.

Gerçek Probiyotik Beslenme kitabının da yazarı olan Kuşçu, halen fermente gıdaların uygulamaları konulu atölye çalışmalarını sürdürmekte, aynı zamanda özel bir okul bünyesinde 6-7 yaş çocuklarla “Gerçek Probiyotik Beslenme ve Fermentasyon” derslerini gerçekleştirmektedir. İnstagram: @ipekkuscu ipekkuscu@gmail.com