İpek Tuzcuoğlu ekranlara geri dönüyor! Hükümsüz dizisinde boy gösteriyor

Medya patronu Acun Ilıcalı'nın, yeni dijital platformu Exxen'de yayınlanan Hükümsüz dizisi, kadrosuna konuk oyuncu olarak İpek Tuzcuoğlu'nu dahil etti. Uzun süredir ekranlarda yer almayan Tuzcuoğlu, dizinin 4. bölümünde izleyici karşısına çıkarak oyunculuğu ile herkesten tam not aldı.

DİZİ KONUSU VE OYUNCU KADROSUYLA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Başrollerinde Burçin Terzioğlu, Hande Doğandemir, Alican Yücesoy, İsmail Hacıoğlu, Ruhsar Öcal, Mehmet Ulay, Şebnem Doğruer ve Pınar Bibin'in yer aldığı dizi, izleyiciye ilk olarak Exxen platformunda yayınlanmaya başlamıştı. Ardından TV8 ekranlarından da izleyici ile buluşan dizi Hükümsüz, kadına şiddet konusunu ele alıyor. Dizinin sloganı ise "Engellenebilir her ölüm cinayettir" şeklinde.

HÜKÜMSÜZ KONUSU NEDİR?

Exxen Hükümsüz dizisinin yapımcılığını Ayla ve Müslüm gibi önemli projelerin yapımcısı Mustafa Uslu üstlendi. Hükümsüz yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak oturuyor ve senaristliğini ise Oğulcan Kırca, Mert Dikmen ve Fulya Özcan üstleniyor. Hükümsüz dizisinin oyuncu kadrosunda Burçin Terzioğlu, Alican Yücesoy, Hande Doğandemir ve İsmail Hacıoğlu baş rolleri paylaşıyor.

Günümüzde en dikkat çeken konulardan kadına şiddet konusu Hükümsüz dizisinin konusu olarak ele alınıyor. Dizinin sloganı "Engellenebilir her ölüm cinayettir" şeklindedir ve sloganından da anlaşılacağı gibi kadına şiddet konusu işlenecektir. Hükümsüz dizisi çekimleri ise İzmir'de yapılıyor.