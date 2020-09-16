Apple her yıl ürünlerini tanıtmak için bir etkinlik düzenliyor. Bu yıl da merakla beklenen etkinliği Apple Event adıyla birlikte yapıldı. Bu etkinlikte yeni iPhone'un tanıtılması beklenirken Apple, ters köşe yaptı. Milyonlar kullanıcının beklediği iPhone 12, Eylül ayındaki Apple Event etkinliğinde tanıtılmadı. Kullanıcıların merakla beklediği iPhone 12, ne zaman tanıtılacak soruları gündeme geldi. Peki, iPhone 12 çıktı mı? iPhone 12 ne zaman tanıtılacak? Detaylar haberimizde...

İPHONE 12 ÇIKTI MI? İPHONE 12 NE ZAMAN TANITILACAK?

Apple, geçtiğimiz gece yaptığı etkinlikte, Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, yeni iPad, yeni iPad Air ve yeni abonelik servisi Apple One ile ilgili tanıtımlarını yaptı. Bu etkinlikte tanıtılması beklenen iPhone 12 ise görücüye çıkamadı.

ABD’li şirketin genel merkezi Apple Park’ta düzenlenen ve Covid-19 nedeniyle online olarak gerçekleştirilen özel etkinlikte, yeni iPhone sahneye çıkmazken, Apple CEO’su Tim Cook, “Bugün iki ürün kategorisi ile karşınızdayız: Apple Watch ve iPad” diyerek, etkinliğinin açılışını yaptı. iPhone 12'nin çıkacağı tarih ise Ekim'e ertelendi.

EKİM'DE TANITILMASI BEKLENEN İPHONE 12'NİN TAHMİNİ FİYATI VE ÖZELLİKLERİ

İPHONE 12

Gövde: Alüminyum

Ekran: 5.4 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunan OLED ekran

Yonga: A14 Bionic

RAM: 4 GB

Hafıza: 128/256 GB

Batarya: 2227 mAh

Kamera (Arka): Ana+geniş açı

Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz), Face ID, suya dayanıklılık

Fiyatlandırma: 128 GB (649$), 256 GB (749$)

İPHONE 12 MAX

Gövde: Alüminyum

Ekran: 6.1 inç büyüklüğünde 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan OLED ekran

Yonga: A14 Bionic

RAM: 4 GB

Hafıza: 128/256 GB

Batarya: 2815 mAh

Kamera (Arka): Ana+geniş açı

Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz), Face ID, suya dayanıklılık

Fiyatlandırma: 128 GB (749$), 256 GB (849$)

İPHONE 12 PRO

Gövde: Paslanmaz çelik

Ekran: 6.1 inç büyüklüğünde 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan OLED ekran

Yonga: A14 Bionic

RAM: 6 GB

Hafıza: 128/256/512 GB

Batarya: 2775 mAh

Kamera (Arka): Ana+geniş açı+telefoto+LiDAR

Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz), Face ID, suya dayanıklılık

Fiyatlandırma: 128 GB (999$), 256 GB (1.099$), 512 GB (1.199$)

İPHONE 12 PRO MAX

Gövde: Paslanmaz çelik

Ekran: 6.7 inç büyüklüğünde 2778 x 1284 piksel çözünürlük sunan OLED ekran

Yonga: A14 Bionic

RAM: 6 GB

Hafıza: 128/256/512 GB

Batarya: 3687 mAh

Kamera (Arka): Ana+geniş açı+telefoto+LiDAR

Diğer özellikler: 5G (mmWave), Face ID, suya dayanıklılık

Fiyatlandırma: 128 GB (1.099$), 256 GB (1.199$), 512 GB (1.399$)

Fiyat ve özellikler tahminidir...