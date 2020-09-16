iPhone 12 çıktı mı? iPhone 12 ne zaman tanıtılacak?
Dünyanın en çok kullanılan akıllı telefonlarından iPhone, bu yılda yeni modelini tanıtmaya hazırlanıyor. iPhone 12'yi heyecanla bekleyen kullanıcılar, çıkış tarihini merak ediyor. Peki, iPhone 12 çıktı mı? iPhone 12 ne zaman tanıtılacak? Detaylar haberimizde...
Apple her yıl ürünlerini tanıtmak için bir etkinlik düzenliyor. Bu yıl da merakla beklenen etkinliği Apple Event adıyla birlikte yapıldı. Bu etkinlikte yeni iPhone'un tanıtılması beklenirken Apple, ters köşe yaptı. Milyonlar kullanıcının beklediği iPhone 12, Eylül ayındaki Apple Event etkinliğinde tanıtılmadı. Kullanıcıların merakla beklediği iPhone 12, ne zaman tanıtılacak soruları gündeme geldi. Peki, iPhone 12 çıktı mı? iPhone 12 ne zaman tanıtılacak? Detaylar haberimizde...
İPHONE 12 ÇIKTI MI? İPHONE 12 NE ZAMAN TANITILACAK?
Apple, geçtiğimiz gece yaptığı etkinlikte, Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, yeni iPad, yeni iPad Air ve yeni abonelik servisi Apple One ile ilgili tanıtımlarını yaptı. Bu etkinlikte tanıtılması beklenen iPhone 12 ise görücüye çıkamadı.
ABD’li şirketin genel merkezi Apple Park’ta düzenlenen ve Covid-19 nedeniyle online olarak gerçekleştirilen özel etkinlikte, yeni iPhone sahneye çıkmazken, Apple CEO’su Tim Cook, “Bugün iki ürün kategorisi ile karşınızdayız: Apple Watch ve iPad” diyerek, etkinliğinin açılışını yaptı. iPhone 12'nin çıkacağı tarih ise Ekim'e ertelendi.
EKİM'DE TANITILMASI BEKLENEN İPHONE 12'NİN TAHMİNİ FİYATI VE ÖZELLİKLERİ
İPHONE 12
Gövde: Alüminyum
Ekran: 5.4 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
Yonga: A14 Bionic
RAM: 4 GB
Hafıza: 128/256 GB
Batarya: 2227 mAh
Kamera (Arka): Ana+geniş açı
Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz), Face ID, suya dayanıklılık
Fiyatlandırma: 128 GB (649$), 256 GB (749$)
İPHONE 12 MAX
Gövde: Alüminyum
Ekran: 6.1 inç büyüklüğünde 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
Yonga: A14 Bionic
RAM: 4 GB
Hafıza: 128/256 GB
Batarya: 2815 mAh
Kamera (Arka): Ana+geniş açı
Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz), Face ID, suya dayanıklılık
Fiyatlandırma: 128 GB (749$), 256 GB (849$)
İPHONE 12 PRO
Gövde: Paslanmaz çelik
Ekran: 6.1 inç büyüklüğünde 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
Yonga: A14 Bionic
RAM: 6 GB
Hafıza: 128/256/512 GB
Batarya: 2775 mAh
Kamera (Arka): Ana+geniş açı+telefoto+LiDAR
Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz), Face ID, suya dayanıklılık
Fiyatlandırma: 128 GB (999$), 256 GB (1.099$), 512 GB (1.199$)
İPHONE 12 PRO MAX
Gövde: Paslanmaz çelik
Ekran: 6.7 inç büyüklüğünde 2778 x 1284 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
Yonga: A14 Bionic
RAM: 6 GB
Hafıza: 128/256/512 GB
Batarya: 3687 mAh
Kamera (Arka): Ana+geniş açı+telefoto+LiDAR
Diğer özellikler: 5G (mmWave), Face ID, suya dayanıklılık
Fiyatlandırma: 128 GB (1.099$), 256 GB (1.199$), 512 GB (1.399$)
Fiyat ve özellikler tahminidir...