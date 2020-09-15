Iphone 12 görücüye çıkıyor! İşte Iphone 12 fiyatı ve özellikleri...
Milyonlarca kullanıcının merakla beklediği Iphone 12, bugün tanıtılacak. Apple'ın resmi internet sitesinde paylaşılan duyuru, Iphone meraklılarını heyecanlandırdı. İşte Iphone 12 fiyatı ve özellikleri...
Amerikalı teknoloji devi Apple, yeni Iphone'nu tanıtmaya hazırlanıyor. Apple'ın 15 Eylül 2020'yi işaret ettiği duyurusunun vakti geldi çattı. Daha önceden ilan edilen bu tarihte Iphone 12'nin tanıtılması bekleniyor. Bugün yapılacak olan Apple Event'te görücüye çıkması beklenen Iphone 12 etkinliği, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Her yıl olduğu gibi yine internet üzerinden izleyebileceğimiz etkinliğin Apple Park'ta düzenleneceği belirtiliyor.
Milyonlarca kullanıcının heyecanla beklediği Iphone 12 hakkında bilinen detaylara haberimizde yer verdik. İşte Iphone 12 fiyatı ve özellikleri...
İPHONE 12 ÖZELLİKLERİ ve FİYATI
İPHONE 12
Gövde: Alüminyum
Ekran: 5.4 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
Yonga: A14 Bionic
RAM: 4 GB
Hafıza: 128/256 GB
Batarya: 2227 mAh
Kamera (Arka): Ana+geniş açı
Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz), Face ID, suya dayanıklılık
Fiyatlandırma: 128 GB (649$), 256 GB (749$)
İPHONE 12 MAX
Gövde: Alüminyum
Ekran: 6.1 inç büyüklüğünde 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
Yonga: A14 Bionic
RAM: 4 GB
Hafıza: 128/256 GB
Batarya: 2815 mAh
Kamera (Arka): Ana+geniş açı
Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz), Face ID, suya dayanıklılık
Fiyatlandırma: 128 GB (749$), 256 GB (849$)
İPHONE 12 PRO
Gövde: Paslanmaz çelik
Ekran: 6.1 inç büyüklüğünde 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
Yonga: A14 Bionic
RAM: 6 GB
Hafıza: 128/256/512 GB
Batarya: 2775 mAh
Kamera (Arka): Ana+geniş açı+telefoto+LiDAR
Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz), Face ID, suya dayanıklılık
Fiyatlandırma: 128 GB (999$), 256 GB (1.099$), 512 GB (1.199$)
İPHONE 12 PRO MAX
Gövde: Paslanmaz çelik
Ekran: 6.7 inç büyüklüğünde 2778 x 1284 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
Yonga: A14 Bionic
RAM: 6 GB
Hafıza: 128/256/512 GB
Batarya: 3687 mAh
Kamera (Arka): Ana+geniş açı+telefoto+LiDAR
Diğer özellikler: 5G (mmWave), Face ID, suya dayanıklılık
Fiyatlandırma: 128 GB (1.099$), 256 GB (1.199$), 512 GB (1.399$)
Fiyat ve özellikler tahminidir...