Iphone 12 görücüye çıkıyor! İşte Iphone 12 fiyatı ve özellikleri...

Amerikalı teknoloji devi Apple, yeni Iphone'nu tanıtmaya hazırlanıyor. Apple'ın 15 Eylül 2020'yi işaret ettiği duyurusunun vakti geldi çattı. Daha önceden ilan edilen bu tarihte Iphone 12'nin tanıtılması bekleniyor. Bugün yapılacak olan Apple Event'te görücüye çıkması beklenen Iphone 12 etkinliği, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Her yıl olduğu gibi yine internet üzerinden izleyebileceğimiz etkinliğin Apple Park'ta düzenleneceği belirtiliyor.

Milyonlarca kullanıcının heyecanla beklediği Iphone 12 hakkında bilinen detaylara haberimizde yer verdik. İşte Iphone 12 fiyatı ve özellikleri...

İPHONE 12 ÖZELLİKLERİ ve FİYATI

İPHONE 12

Gövde: Alüminyum

Ekran: 5.4 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunan OLED ekran

Yonga: A14 Bionic

RAM: 4 GB

Hafıza: 128/256 GB

Batarya: 2227 mAh

Kamera (Arka): Ana+geniş açı

Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz), Face ID, suya dayanıklılık

Fiyatlandırma: 128 GB (649$), 256 GB (749$)

İPHONE 12 MAX

Gövde: Alüminyum

Ekran: 6.1 inç büyüklüğünde 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan OLED ekran

Yonga: A14 Bionic

RAM: 4 GB

Hafıza: 128/256 GB

Batarya: 2815 mAh

Kamera (Arka): Ana+geniş açı

Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz), Face ID, suya dayanıklılık

Fiyatlandırma: 128 GB (749$), 256 GB (849$)

İPHONE 12 PRO

Gövde: Paslanmaz çelik

Ekran: 6.1 inç büyüklüğünde 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan OLED ekran

Yonga: A14 Bionic

RAM: 6 GB

Hafıza: 128/256/512 GB

Batarya: 2775 mAh

Kamera (Arka): Ana+geniş açı+telefoto+LiDAR

Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz), Face ID, suya dayanıklılık

Fiyatlandırma: 128 GB (999$), 256 GB (1.099$), 512 GB (1.199$)

İPHONE 12 PRO MAX

Gövde: Paslanmaz çelik

Ekran: 6.7 inç büyüklüğünde 2778 x 1284 piksel çözünürlük sunan OLED ekran

Yonga: A14 Bionic

RAM: 6 GB

Hafıza: 128/256/512 GB

Batarya: 3687 mAh

Kamera (Arka): Ana+geniş açı+telefoto+LiDAR

Diğer özellikler: 5G (mmWave), Face ID, suya dayanıklılık

Fiyatlandırma: 128 GB (1.099$), 256 GB (1.199$), 512 GB (1.399$)

Fiyat ve özellikler tahminidir...