Dünyaca ünlü ABD'li teknoloji şirketi Apple, dünyanın en çok kullanılan akıllı telefonu iPhone'un yeni modeli için tanıtım tarihini açıkladı. ABD'de 'Hi, Speed' adıyla düzenlenecek etkinlikte ortaya çıkacak olan yeni iPhone'u, kullanıcılar merakla bekliyor. Son olarak 15 Eylül'de bir etkinlik düzenleyen Apple, bu etkinlikte yeni iPhone modeline ilişkin bir tanıtım gerçekleştirmemişti.

13 Ekim'de düzenlenecek olan 'Hi Speed' etkinliği Türkiye saati ile 20.00'de takip edilebilecek.

Apple’ın 13 Ekim’deki etkinliğinde, öncelikli odağın iPhone 12 serisinde olması bekleniyor. Dört yeni iPhone 12 modelini tanıtması beklenirken; 5,4 inç iPhone 12, 6,1 inç iPhone 12 Max, 6,1 inç iPhone 12 Pro ve 6,7 inç iPhone 12 Pro Max olacağı tahmin ediliyor. Bu iPhone 12 modelleri arasındaki fark yaratan faktör kamera teknolojisi olacak.

9to5mac’te yer alan habere göre, Apple iPhone 12 etkinliğinde İPhone 12 dışında, diğer olasılıklar arasında Apple'ın AirPods Studio kulak üstü kulaklıkları, AirTag öğe izleyicileri, yeni bir Apple TV ve Siri Remote ve Mac için Apple Silikon geçişiyle ilgili haberler yer alıyor.