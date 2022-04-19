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  3. iPhone 14'ü olan düşman çatlatacak! Benzersiz yeni özellikleri piyasaya sızdırıldı, tasarımı göz kamaştırdı!

iPhone 14'ü olan düşman çatlatacak! Benzersiz yeni özellikleri piyasaya sızdırıldı, tasarımı göz kamaştırdı!

Apple'ın yakında çıkacak olan iPhone 14 serisinin kalıplarını gösterdiğini iddia eden bir fotoğraf internete sızdırıldı. Söylentilere göre; cihazların kamera tasarımları ve ekran boyutları da ortaya çıktı.

iPhone 14'ü olan düşman çatlatacak! Benzersiz yeni özellikleri piyasaya sızdırıldı, tasarımı göz kamaştırdı!

Apple, iPhone 14 serisiyle müşterisine yepyeni fırsatlar sunmaya geliyor. Geçtiğimiz gün tüketiciden sır gibi gizlenen 14'ün bazı özellikleri piyasaya sızdırıldı. Şeklinden, kamera tasarımına kadar kendini belli eden telefon, görenleri şimdiden heyecanlandırdı. 14 serisiyle tanışmayı sabırsızlıkla bekleyenler "Bunu alsam da düşmanlarım çatlasa" şeklinde yorumda bulundu.

iPhone 14'ü olan düşman çatlatacak! Benzersiz yeni özellikleri piyasaya sızdırıldı, tasarımı göz kamaştırdı!

BOYUT VE KAMERA TASARIMIYLA MEST ETTİ

Daha önce iPhone 14 serisinin CAD tabanlı renderları internete sızdırılmıştı. Şimdi ise, telefonlar için kılıf yapımında kullanılacak metal kalıpların üretimine başlamak için finale yeterince yakın görünüyor. Bu tür kalıpların fotoğrafları internette dolaşmaya başladı ve Apple'ın ana serisi için boyut seçeneklerini üçten ikiye indireceğini doğruladı.

Etiketlerden de görebileceğiniz gibi, iki adet 6.1” model ve iki adet 6.7” model olacak. Mini serisi de olacağı söylenen 14 serisine, Pro olmayan bir Max geldi. Geleneğe uygun olarak, yalnızca Pro modellerinin arkasında üçüncü bir kamera olacak.

iPhone 14'ü olan düşman çatlatacak! Benzersiz yeni özellikleri piyasaya sızdırıldı, tasarımı göz kamaştırdı!

ÖZELLİKLERİ

iPhone 14. nesil periskop kameraları andıracak. 8K video kaydını ve daha iyi dijital yakınlaştırmayı etkinleştiren bu özellikle en uzak noktayı dahi kusursuz yakalayabileceksiniz. Yeni kamera donanımı her ne kadar 13 Pro'yu andırsa da, tasarımın daha büyük ve daha kalın olması bekleniyor. Pro olmayan modeller aynı kamera donanımına bağlı kalabilir, ancak görüntü kalitesi bakımından hepsini eleyecek gibi görünüyor.

iPhone 14'ü olan düşman çatlatacak! Benzersiz yeni özellikleri piyasaya sızdırıldı, tasarımı göz kamaştırdı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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