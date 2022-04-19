iPhone 14'ü olan düşman çatlatacak! Benzersiz yeni özellikleri piyasaya sızdırıldı, tasarımı göz kamaştırdı!

Apple, iPhone 14 serisiyle müşterisine yepyeni fırsatlar sunmaya geliyor. Geçtiğimiz gün tüketiciden sır gibi gizlenen 14'ün bazı özellikleri piyasaya sızdırıldı. Şeklinden, kamera tasarımına kadar kendini belli eden telefon, görenleri şimdiden heyecanlandırdı. 14 serisiyle tanışmayı sabırsızlıkla bekleyenler "Bunu alsam da düşmanlarım çatlasa" şeklinde yorumda bulundu.

BOYUT VE KAMERA TASARIMIYLA MEST ETTİ

Daha önce iPhone 14 serisinin CAD tabanlı renderları internete sızdırılmıştı. Şimdi ise, telefonlar için kılıf yapımında kullanılacak metal kalıpların üretimine başlamak için finale yeterince yakın görünüyor. Bu tür kalıpların fotoğrafları internette dolaşmaya başladı ve Apple'ın ana serisi için boyut seçeneklerini üçten ikiye indireceğini doğruladı.

Etiketlerden de görebileceğiniz gibi, iki adet 6.1” model ve iki adet 6.7” model olacak. Mini serisi de olacağı söylenen 14 serisine, Pro olmayan bir Max geldi. Geleneğe uygun olarak, yalnızca Pro modellerinin arkasında üçüncü bir kamera olacak.

ÖZELLİKLERİ