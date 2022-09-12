iPhone 15 serisinden ilk bilgiler geldi bile! Asıl özellikler bu seriye saklanmış! Pro Max yerine Ultra olacak!

2023 yılında piyasaya sürülmesi düşünülen Apple iPhone 15 modelinin özellikleri daha şimdiden sızdırıldı!

Gül Erdoğan
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iPhone 15 serisinden ilk bilgiler geldi bile! Asıl özellikler bu seriye saklanmış! Pro Max yerine Ultra olacak!

Geçtiğimiz günlerde iPhone 14 modellerini tanıtan Apple'ın 2023 yılında piyasaya sürmesi beklenen 15 modellinin özellikleri basına sızdı. Apple analisti, gelecek iPhone serileri ile ilgili bilgiler paylaştı.

Apple, kullanıcılarına yeni deneyimler kazandırmak için daha fazla seçenek ile tüketicilerin karşısına çıkmayı planlıyor. Bu nedenle Pro ve standart modeller arasında büyük bir özellik farkı oluşturulması hedefleniyor.

iPhone 15 serisinden ilk bilgiler geldi bile! Asıl özellikler bu seriye saklanmış! Pro Max yerine Ultra olacak!

PRO MAX YERİNE ULTRA GELİYOR

Analistler, Apple’ın 'Pro Max' adlandırması yerine artık "Ultra" ismini kullanacağını söylüyor. Yakın zamanda Apple Watch Ultra’yı piyasaya süren şirket, M serisi işlemcileri de Pro, Max ve Ultra olarak adlandırmıştı.

iPhone 15 serisinden ilk bilgiler geldi bile! Asıl özellikler bu seriye saklanmış! Pro Max yerine Ultra olacak!

ASIL ÖZELLİKLER İPHONE 15'E SAKLANDI

Apple'ın iş ortağı TSMC, yıl sonundan önce 3nm çip üretimine başlayacak. Bu nedenle iPhone 14'te yine 5nm mimaride üretilen işlemci kullanılıyor.

İşlemcilerde nm değerinin düşmesi, aynı fiziksel alanda daha az güç tüketimi ve daha iyi pil ömrü ile daha yüksek performans seviyesi anlamına geliyor. Ancak muhtemelen 3nm işlemciler, iPhone 15'te karşımıza çıkacak. 3nm'ye geçiş ve buna bağlı performans artışının yanı sıra, iPhone 15 Lightning yerine USB-C bağlantı noktasıyla da gelebilir.

iPhone 15 serisinden ilk bilgiler geldi bile! Asıl özellikler bu seriye saklanmış! Pro Max yerine Ultra olacak!​​​​​​​

Daha önce USB-C şarj girişinin iPhone 14 serisinde kullanılacağı iddia edilse de bunu doğrulayacak herhangi bir gelişme yok. Bu nedenle iPhone 14 serisinin, Lightning girişi sunan son iPhone modeli olacağı düşünülüyor.

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