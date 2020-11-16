iPhone asistanı Siri nedir?

Apple'ın IOS işletim sistemi için tasarlanan asistan Siri, sesli komut alabiliyor, yaptığınız isteklere öneriler sunabiliyor ve bilgilendirmenin yanı sıra tavsiyelerde bulunabiliyor. iPhone marka kullanıcılar tarafından sıklıkla tercih edilen Siri nedir? Nasıl kullanılır?

iPHONE ASİSTANI SİRİ NEDİR?

Siri, Apple'ın iOS, watchOS ve tvOS işletim sistemlerinin bir parçasıdır.

Bu bilgisayar yazılımı, akıllı kişisel asistan ve bilgi gezginidir. Bu programın amacı, soruları cevaplamak tavsiyelerde bulunmak ve web hizmetlerindeki eylemleri gerçekleştirmektir.

Siri, 28 Nisan 2010 tarihinde satın alındı ve ilk olarak App Store'da bir iOS uygulaması olarak tanıtıldı.

Siri şirketi en başta uygulamasının Android ve BlackBerry'de de kullanılabileceğini açıklamış olsa da Apple tarafından devralındıktan sonra iptal edilmiştir.

Siri, iOS 5'ten itibaren iOS işletim sisteminin bir parçasıdır. iPhone 4S'e, 2012 yılının Mayıs ayında iOS 5.1.1 ile 3.Nesil iPad'e, aynı yılın Ekim ayında ise 5.Nesil iPod Touch'a eklenmiştir. Ekim 2012 ve sonrasında üretilen bütün Apple cihazlarında Siri yer almaktadır. Ayrıca Siri, Apple Watch'a da entegre edilmiştir ve istenirse saat ayar düğmesine basılı tutularak, istenirse de "Hey Siri!" diktesi yapılarak aktif edilebilir.

Siri'nin Türkçe dil desteği ilk olarak iOS 8.3 Beta 2'de görünüp, 8 Nisan 2015 tarihinde gelen iOS 8.3 güncellemesi ile tüm kullanıcılara sunulmuştur.

Siri, SRI (Stanford Research Institude / Stanford Araştırma Enstitüsü) Uluslararası Yapay Zeka Merkezi ve DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency / Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı) tarafından finanse edilen CALO (Cognitive Assistant that Learns and Organizes / Öğrenen ve Organize eden Bilişşel Yardımcı) projesinin bir dalıdır. İlk olarak, SRI'ın CEO'su Dag Kittlaus, Mühendislik Başkan Yardımcısı Adam Cheyer ve Teknolojiden Sorumlu Başkanı Tom Gruber tarafından ortaklaşa kurulmuştur. Siri'nin birincil üretilme amacı teknik alanlarda diyalog arabirimi, kişisel bağlam bilinçlendirme ve servis delegasyonudur.

Siri, kullanım sırasında şu kaynaklardan yararlanır: