Koronavirüs pandemisinde Evde Kal uyarısı vatandaşlara sıklıkla yapılırken İPhone kullanıcıları sabah saatlerinde telefonlar gelen "Test Alert Notification" bildirimi ile karşılaştı. Bildirimde "Evde Kal Türkiye" ifadesi yer aldı. Bunun üzerine vatandaşlar söz konusu uyarıyı nasıl kapatacağını araştırmaya başladılar. Peki İphone Evde Kal Türkiye uyarısı nedir? İphone Evde Kal Türkiye uyarısı nasıl kapatılır? İşte detaylar...

İPHONE EVDE KAL TÜRKİYE UYARISI NEDİR?

" Test Alert Natification" nın anlamı test uyarısı bildirimi demektir. Acil durumlar için kullanılan bir genel uyarı sistemi olarak düşünülebilir.

İPHONE EVDE KAL TÜRKİYE UYARISI NASIL KAPATILIR?

IPhone Evde Kal Türkiye uyarısını kapatabilirsiniz. Bunun için telefonunuzun Ayarlar'ını açın. Daha sonra Bildirimler sekmesine gidin. Ardından ise ekranı en alt kısma kaydırdıktan sonra Test Alert Notification yazan kısımdaki yeşil tiki kaldırıyoruz.