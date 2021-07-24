Çağatay Akman kız arkadaşına taciz etti, karakolluk oldu! Arkadaşları gazetecilere saldırdı!Ekuban İtalya yolcusu! Trabzonspor'un yıldızı, Genoa ile anlaşma sağladı24 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı | Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2 'deKardeşler arasında arazi kavgası! Tetiğe bastı, iki kardeşini öldürdü24 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı | Yabancı Sinema "Görevimiz Tehlike" TRT 1'deTest Alert Natification ne demek? Iphone Test Alert Natification anlamı ne , nasıl kapatılır?İphone Evde Kal Türkiye uyarısı nedir? İphone Evde Kal Türkiye uyarısı nasıl kapatılır?Iphone kullanıcılarına sabah saatlerinde acil durum uyarısı! "Evde kal Türkiye"24 Temmuz 2021 Cumartesi ATV yayın akışı | İlgiyle izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster ATV'de24 Temmuz 2021 Cumartesi Fox TV yayın akışı | Şef Akademi yeni bölümüyle FOX TV'de
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. TEKNOLOJİ
  3. İphone Evde Kal Türkiye uyarısı nedir? İphone Evde Kal Türkiye uyarısı nasıl kapatılır?

İphone Evde Kal Türkiye uyarısı nedir? İphone Evde Kal Türkiye uyarısı nasıl kapatılır?

Türkiye'de IPhone kullanıcıları sabah saatlerinde telefonlarında gördükleri "Test Alert Notification" uyarısı ile karşı karşıya geldi. Bunun üzerine vatandaşlar İphone Evde Kal Türkiye uyarısı nedir? İphone Evde Kal Türkiye uyarısı nasıl kapatılır? sorularının yanıtları merak ediliyor.

İphone Evde Kal Türkiye uyarısı nedir? İphone Evde Kal Türkiye uyarısı nasıl kapatılır?

Koronavirüs pandemisinde Evde Kal uyarısı vatandaşlara sıklıkla yapılırken  İPhone kullanıcıları sabah saatlerinde telefonlar gelen "Test Alert Notification" bildirimi ile karşılaştı. Bildirimde "Evde Kal Türkiye" ifadesi yer aldı. Bunun üzerine vatandaşlar söz konusu uyarıyı nasıl kapatacağını araştırmaya başladılar. Peki İphone Evde Kal Türkiye uyarısı  nedir?  İphone Evde Kal Türkiye uyarısı nasıl kapatılır? İşte detaylar...

İphone Evde Kal Türkiye uyarısı nedir? İphone Evde Kal Türkiye uyarısı nasıl kapatılır?

İPHONE EVDE KAL TÜRKİYE UYARISI  NEDİR? 

" Test Alert Natification" nın anlamı  test uyarısı bildirimi demektir. Acil durumlar için kullanılan bir genel uyarı sistemi olarak düşünülebilir. 

İphone Evde Kal Türkiye uyarısı nedir? İphone Evde Kal Türkiye uyarısı nasıl kapatılır?

İPHONE EVDE KAL TÜRKİYE UYARISI NASIL KAPATILIR?

IPhone Evde Kal Türkiye uyarısını kapatabilirsiniz. Bunun için telefonunuzun Ayarlar'ını açın. Daha sonra Bildirimler sekmesine gidin. Ardından ise ekranı en alt kısma kaydırdıktan sonra Test Alert Notification yazan kısımdaki yeşil tiki kaldırıyoruz. 

İphone Evde Kal Türkiye uyarısı nedir? İphone Evde Kal Türkiye uyarısı nasıl kapatılır?

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT