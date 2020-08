Akıllı telefon pazarının öncü firmalarından olan ABD'li teknoloji devi Apple'ın telefonlarına ilgi sürüyor. Ülkemizdeki ve Avrupa'daki ekonomik gelişmeler üzerine fiyatlarda ani değişimler ülkemizde de etkisini sürdürüyor. Firma Türkiye'de satışa sunduğu modellere geçtiğimiz aylarda 700 TL civarında bir zam yapmıştı. Bu durum telefon almak isteyenlere geri adım attırırken internet arama motorlarında İphone fiyatları ne kadar? İphone fiyatları ucuzlayacak mı? Detaylar haberimizde...

İPHONE FİYATLARI NE KADAR?

İphone fiyatları operatörler, teknoloji mağazaları ve Apple'ın mağazalarında değişim gösteriyor.

Apple'ın internet sitesinde yer alan fiyatlar şu şekilde:

İPHONE 11

64 GB: 7,999,00 TL

128 GB: 8,449,00 TL

256 GB: 9,299,00 TL

İPHONE 11 ÖZELLİKLERİ

Apple, iOS programına sahip akıllı cep telefonları ve ürün çeşitleri ile dikkatleri üzerine çekerken, markanın yeni nesil cep telefonlarından biri olan iPhone 11 64 GB, 64 GB’lik hafızası, güçlü kamerası ile öne çıkıyor. Apple’ın iPhone 11 modeli, güçlü dahili hafıza kapasitesi haricinde geniş RAM kapasitesiyle de öne çıkıyor. Birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırılmasına imkân sağlayan iPhone 11, güçlü RAM kapasitesine sahip olması nedeniyle en yeni oyunların bile kolaylıkla oynanabilmesini sağlıyor. Telefon, birden fazla uygulamayı da aynı anda çalıştırmaya imkân sağlıyor. Bunun yanı sıra uygulamalar arasında da hızlı bir şekilde geçiş yapma imkânı sağlıyor. Farklı renklerde tasarlanan iPhone 11, şık tasarımı ve modern görüntüsü ile öne çıkıyor.

iPhone 11 akıllı telefon, yeni nesil ekrana sahip olması nedeniyle ekranda görülen tüm detayların canlı, gerçekçi ve net bir şekilde görülmesine imkan sağlıyor. Birbirinden faklı renklerde tasarlanan iPhone 11, erkek ve kadınlar tarafından kolaylıkla alıcı bulabiliyor. Örneğin iPhone 11 64 GB siyah, genellikle erkekler tarafından tercih ediliyor. Hangi renk olursa olsun 3046 mAh batarya kapasitesi bulunan iPhone 11, bu sayede gün içinde kesintisiz iletişime olanak sağlıyor. Apple'ın en yeni teknolojisi olan yonga setiyle sunulan iPhone 11, hızlı ve verimli bir kullanım avantajı sunuyor. Böylece oyun oynarken ya da içerikler görüntülenirken gözler yorulmamaktadır. Sonsuz genişlik, kullanım anında sadece ekrana odaklanılmasını sağlıyor. İster iPhone 11 64 GB mor modeli, isterse başka bir iPhone 11 olsun ekran özelliklerinin haricinde güçlü ses özelliği ile de öne çıkıyor. Yeni teknoloji ile tasarlanan hoparlörleri ile izlenen içeriğe ve oynanan oyuna tam anlamıyla konsantre olunmasını sağlıyor. iPhone 11, kullanıcısına eşsiz yararlan sunuyor. Özellikle 6.1 inç genişliğe sahip olan ekranı ile sadece ekran üzerine odaklanılmasını sağlayan iPhone 11, 828 x 1792 piksel ekran çözünürlüğü ile öne çıkıyor. HD+ ekran çözünürlüğüne sahip olan telefon, bu özelliği ile tüm renklerin ve tüm detayların net bir şekilde görülmesini sağlıyor. 3046 mAh batarya kapasitesine sahip olan ürün, prize bağlı çalışma sorununu da tam anlamıyla sona erdiriyor. Günlük kullanımda şarj bitme sorununun ortadan kalktığı iPhone 11’de hızlı şarj ve kablosuz şarj da bulunuyor. Apple’ın A13 biyonik çipi ile tasarlanan donatılan iPhone 11 64 GB özellikleri arasında hızlı çalışması geliyor. Aynı zamanda ürün, farklı donanımsal özellikleri ile de yüksek verimle çalışıyor ve donmalarla kesintilerin ortadan kalkmasını sağlıyor. Profesyonel fotoğraf makinesine benzeyen sonuçlara ulaşılmasını sağlayan ürün, portre modu olan Bokeh efektini de çekilen fotoğraflara uyguluyor.

İOS 13

Apple iPhone 11, iOS 13 işletim sistemiyle sunuluyor. iPhone 11 64 GB fiyat en ucuz seçeneklerle sayfamızda bulunuyor. 13 versiyonu, Apple akıllı cep telefonlarının özelliklerinden en iyi şekilde yararlanılmasını sağlıyor. iPhone 11’in en önemli özellikleri arasında gelecek tüm Apple iOS güncellemelerini rahatlıkla alması geliyor. Cihaz suya ve toza dayanıklı bir yapıda geliştiriliyor. 6.1 inç HD+ekrana sahip olan iPhone’da 11, 64, 128 ve 256 GB dahili hafıza seçeneklerinin yanı sıra 4 GB RAM kapasitesi bulunuyor. Cihazda 12 MP + 12 MP arka kameralarla 12 MP ön kamera yer alıyor. iOS 13 işletim sistemine sahip olan iPhone 11’de yüz tanımlama mevcut. iPhone 11’de güçlü ekran özellikleri öne çıkıyor. 6.1 inç boyutunda geniş bir ekrana sahip olan cihaz, çeşitli ekran teknolojileriyle de beğeni topluyor. Ekran çözünürlüğü 828 x 1792 piksel olan cihaz, tüm detayların rahatlıkla görülmesine imkân sağlıyor. Cihaz HD+ekran çözünürlüğü ile gerçekçi ve canlı ekran görünümü kazanıyor. iPhone 11, film ve dizileri izlenirken oyunlar oynanırken, sosyal medyada gezinirken çok daha fazla keyif alınmasını sağlıyor. Uygun iPhone 11 64 GB fiyat ile satın alınabilen cihazda kapasitif ekran dokunmatik türü bulunuyor ve bu sayede ekran dokunmatiği çok aha kolay bir hale geliyor. Cihazın yüzeyinin bu sayede kolayca çizilmesi mümkün görülmüyor. Bu özelliklere sahip olan iPhone 11 64 GB en ucuz imkanlarla satın alınabiliyor. iPhone 11’deki temel donanım teknolojileri kullanıcılar tarafından beğeniliyor. Cihazda 3046 mAh kapasiteli güçlü bir batarya mevcut ve bu batarya ile cihaz gün boyu kolaylıkla kullanılabiliyor. Bu sayede iletişim kesinlikle kesilmiyor.

KABLOSUZ ŞARJ DESTEĞİ

iPhone 11, 17 saat video oynatma, 65 saat müzik oynatma gibi avantajlara sahip. Lithium Ion batarya teknolojisi ile tasarlanan cihaz, hızlı şarj özelliğini de destekliyor. Hızlı şarj desteği ile cihaz 30 dakika gibi bir sürede yüzde 50'ye varan oranda dolabiliyor. Böylece en kısıtlı zamanda bile telefon kolaylıkla kullanılabiliyor. iPhone 11 64 GB Türkiye fiyatı da en uygun şartlarda cihaza sahip olunmaya imkan sağlıyor. Apple'ın en yeni çip teknolojisiyle satılan cihaz, hızlılığını ve performansını en üst seviyeye çıkarıyor. Cinazdaki 6 CPU çekirdeği de en zorlu uygulamaları bile saniyeler içinde çalıştırılmasına olanak veriyor. 7 nm CPU üretim teknolojisinin yer aldığı cihazda iPhone 11, LPDDR4x RAM tipi ve 4 GB RAM kapasitesi bulunuyor ve böylece aynı anda birden fazla uygulama kesintisiz bir şekilde çalıştırılabiliyor. Çift arka kameranın bulunduğu cihazda eşsiz kamera teknolojileri bulunuyor. Cihazda bulunan kamera hızlı çalışıyor ve bu sayede görüntü kaçırılmıyor. Gerek iPhone 11 64 GB kırmızı gerekse başka renk olsun bütün iPhone 11’ler aynı teknolojiye sahip. Kamerada optik görüntü sabitleyici bulunuyor. Arzu eden iPhone 11 64 GB beyaz, arzu eden farklı renk seçeneklerini tercih ederken tüm cihazlar aynı özelliklerle geliştiriliyor ve kullanıcılara sunuluyor.

IPHONE 11 PRO

5.8 inc ekran

64 GB: 11,999,00 TL

256 GB: 13,299,00 TL

512 GB: 15,149,00 TL

6.5 inc ekran

64 GB: 13,199,00 TL

256 GB: 14,499,00 TL

512 GB: 16,349,00 TL

ÖZELLİKLERİ

Cep telefonları günümüzün vazgeçilmez teknolojileri arasında yerini almış durumdadır. Kolaylıkla birçok işinizi tek tık ile gerçekleştirmenize imkân tanıyan telefonlar ile siz de hayat standartlarınızı üst noktaya çekebilir, telefonunuzun sahip olduğu fonksiyonlar ile birçok işinizi kolaylıkla halletmeye başlayabilirsiniz. Apple iPhone 11 pro max 64 gb teknolojinin sunduğu son yeniliklerin tamamına erişiminizi kolaylaştırmaktadır. Sahip olduğu teknolojiler ile birçok işlemi kolaylıkla halletmenize imkân tanımaktadır. 64 gb ve üzeri hafıza kapasitesine sahip modeller birçok dosya ve veriyi cep telefonunuzda kolay bir şekilde taşımanıza imkân tanımaktadır. Siz de geniş hafıza seçeneğine sahip iPhone 11 pro max 64 gb modeli ile yüksek veri alış verişleri yapabilir, cihazınızın hafıza kapasitesi sayesinde tüm dosyalarınızı yanınızda taşıyabilirsiniz.

GÜVENİLİR VERİ DEPOLAMA

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte hayatınıza giren cep telefonları günümüzde tamamen kişisel araçlar halini almış durumdadır. İlk çıktığı dönemlerde yalnızca rama ve mesajlaşma özelliklerine sahip cihazlar günümüzde birçok işlemi yapmanıza imkân tanımaktadır. Kolaylıkla tüm işlerinizi halletmenizi sağlayan cihazların sahip oldukları fonksiyonlar, kişisel işlerinizi de kolaylaştırmaktadır. Kişisel olarak birçok verinizi içerisinde barındırdığınız telefonlarınızın güvenliği de bu noktada büyük önem taşımaya başlamıştır. Verilerinizi güvenli bir şekilde içerisinde saklayabileceğiniz ürünlere yönelmeniz bu noktada işlerinizi kolaylaştıracaktır. Siz de verilerinizi güvenli bir şekilde saklayabileceğiniz iPhone 11 pro max 64 gb gece yeşili ve diğer renk seçenekleri ile güvenli bir şekilde telefon kullanımı gerçekleştirebilirsiniz. Ürünlerin sahip oldukları iOS yazılımı verilerinizi güvenli olarak saklamanıza yardımcı olmaktadır. Virüs bulaşamayan ve hacklenemeyen işletim sistemine sahip cihazlar ile siz de kişisel verilerinizi en üst düzeyde korumaya alabilir, telefonunuzu içiniz rahat bir şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Farklı seçeneklere sahip cihazların fiyat seçenekleri de sahip oldukları fonksiyonel özelliklere göre değişim göstermektedir. Çeşitli bütçelere göre çeşitlenen iPhone 11 pro max 64 gb fiyatı seçenekleri içerisinden siz de kendi bütçenize göre seçimler yaparak işe başlayabilirsiniz. Bütçenize göre teknolojik cihazlar içerisinden seçim yaparak ekonomik ve tasarruflu bir şekilde telefonunuzu kullanmaya başlayabilirsiniz. Cihazların sahip oldukları 64 gb saklama kapasitesi büyük miktarda verileri saklamanıza olanak tanımaktadır. Gün içerisinde sürekli olarak indirdiğiniz veya çektiğiniz fotoğraflar ve videoların yanında işleriniz ile ilgili verileri de saklamanıza olanak veren cihazların yüksek kapasiteye sahip olması istediğiniz miktarda dosyayı yanınızda taşımanıza yardımcı olmaktadır. Siz de iPhone 11 pro max 64 gb en ucuz ve diğer seçenekler içerisinden bir karar vererek yüksek depolama kapasitesine sahip cihazlara erişim sağlayabilirsiniz. 64 gb hafıza kapasitesi sayesinde fotoğraflarınızı silmeye gerek kalmadan sürekli yanınızda taşıyabilir, yüksek kamera çözünürlüğü ile çektiğiniz fotoğraflar için hafızada yer arama derdinden kurtulabilirsiniz. Yüksek depolama kapasitesi aynı zamanda birçok uygulamayı da sorunsuz bir şekilde cihazınız içerisinde barındırmanıza ve kolaylıkla kullanmanıza yardımcı olacaktır.

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ FOTOĞRAFLAR

Cep telefonunuzun sahip olduğu kamera özellikleri ne kadar net ve kaliteli görünen fotoğraflar çekebileceğinizi belirlemektedir. Farklı kamera özelliklerine sahip cihazlar içerisinden seçim yaparken siz de çözünürlük kısmına dikkat ederek oldukça kaliteli ve net görünen fotoğraflar ortaya çıkartabilirsiniz. Cihazların sahip olduğu kamera özelliklerine göre amatör olarak fotoğrafçılığa bile başlayabilirsiniz. Yüksek kamera çözünürlüğüne sahip iPhone 11 pro max 64 gb özellikleri ile siz de eşsiz fotoğraflar yakalama şansınızı artırabilirsiniz. Sahip olduğu 3 adet lens sayesinde oldukça net ve kaliteli fotoğraflar çekmenizi sağlayan cihazlar ile siz de fotoğrafçılık dünyasına adım atabilirsiniz. Işık değerlerini, derinliği ve fotoğrafın netliğini ayarlamanıza imkân tanıyan 3 lens özelliği sayesinde siz de çekeceğiniz sahnelerin birçok noktasını kontrol altına alabilirsiniz. Fotoğraflarınızda ışık değeri ve netlik ile oynama yapabilmenize imkân tanıyan cihazlar ile siz de eğlenceli anlarınızı oldukça kaliteli bir şekilde ölümsüzleştirebilirsiniz. Yüksek depolama kapasitesi sayesinde yüksek çözünürlüğe sahip, dosya boyutu yüksek fotoğraflarınızı da istediğiniz miktarda telefonunuz içerisinde depolayabilirsiniz. Cihazlar içerisinden seçim yaparken farklı renk ve tasarım özelliklerine göre bir karar da verebilirsiniz. Çeşitli renk ve tasarım seçenekleri içerisinden siz de kendi tarzınıza ve zevklerinize göre seçimler yapabilirsiniz. iPhone 11 pro max 64 gb gümüş ve diğer renk seçenekleri ile kendinizi yansıtan telefonlara sahip olabilirsiniz. Yüksek ekran gövde oranına sahip cihazlar ile siz de video ve içerik izleme keyfinizi katlayarak artırabilirsiniz. Ekran boyutunun büyüklüğü sayesinde izlediğiniz veya incelediğiniz içeriklerde en ince detayları bile kolaylıkla yakalayabilirsiniz. Yüksek çözünürlüğe ve geniş boyutlara sahip ekranlar ile siz de telefonunuzu kullanmanın tadını çıkartabilirsiniz. Ekran çözünürlüğü yüksek cihazlar sayesinde çektiğiniz fotoğrafları oldukça canlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Live photo özelliğine sahip cihazlar ile fotoğraf çekimi yapmanın yanında 3-4 saniyelik kısa video içerikleri de oluşturabilirsiniz. Yüksek hafıza özelliğine sahip iPhone 11 pro max 64 gb siyah ve diğer renkleri içerisinde bu içerikleri rahatlıkla saklayabilirsiniz. Tarzınıza göre renk seçimi yaparak siz de başarılı bir şekilde ürünleri kullanmaya başlayabilirsiniz.

UZUN SÜRELİ KULLANIM

Telefonunuzun sahip olduğu batarya özellikleri cihazınızı gün içerisinde ne kadar süre ile kullanabileceğinizi belirlemektedir. Farklı batarya seçeneklerine sahip cihazlar içerisinden seçim yaparken siz de kapasite özelliklerine göre bir karar vererek işe başlayabilirsiniz. Cihazların sahip oldukları kapasitelere göre seçim yaparak uzun süreli kullanım elde edebilirsiniz. Yeterli batarya kapasitesine sahip olmayan ürünler kısa süre içerisinde şarjı tükenerek verimsiz sonuçlar almanıza neden olacaktır. Bu gibi durumlar ile karşılaşmamak için siz de yüksek batarya kapasitesine sahip ürünleri kullanabilirsiniz. Sahip olduğu yüksek batarya kapasitesi sayesinde iPhone 11 pro max ile siz de gün boyunca kullanım sağlayabilirsiniz. Cihazınızı gün içerisinde yalnızca 1 defa tam dolacak şekilde şarj etmeniz uzun süreli kullanım 1 gün boyunca, normal kullanımda ise 2 gün boyunca batarya dayanımı sağlamasına yardımcı olacaktır. Uzun süreler boyunca kullanabileceğiniz batarya özelliklerine sahip cihazlar ile siz de gün içerisinde şarj bitmesi gibi beklenmedik sorunlar ile karşılaşmaktan kaçınabilirsiniz. Cihazınızın bataryası tam bittiğinde şarja takarak dolana kadar çıkartmamanız uzun süre boyunca batarya sağlığını korumanıza da yardımcı olacaktır. Ürünlerin sahip oldukları batarya kapasitelerinin yanında renk seçeneklerine göre de bir karar verebilirsiniz. Farklı renkler içerisinde kullanmaktan zevk aldığınız seçimlere yönelebilirsiniz. Kullanım esnasında kendi tarzınıza yanıt veren ve zevkleriniz ile örtüşen iPhone 11 pro max 64 gb renkleri içerisinden siz de kendi tarzınıza göre bir karar vererek işe başlayabilirsiniz. Kullanım esnasında zevk alacağınız renkler ürün ile aranızda bir bağ oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Gece yeşili, siyah, gümüş gibi çeşitli renk seçeneklerine sahip cihazlar içerisinden siz de tarzınıza ve telefonunuzda görmeyi seveceğiniz seçeneklere göre bir karar vererek hızlı bir şekilde teknoloji dünyasına adım atabilirsiniz. Yüksek batarya kapasitesine sahip ve farklı renk seçenekleri ile sunulan cihazlar ile oldukça verimli kullanım sonuçları almaya başlayabilirsiniz.

İPHONE SE

64 GB: 5,299,00 TL

128 GB: 5,749,00 TL

256 GB: 6,599,00 TL

Dünya çapında geniş kitlelere hitap eden Apple markası, her geçen gün gelişmiş ürünleriyle kullanıcı karşısına çıkıyor. Özel tasarımı ve işlevsel özellikleriyle dikkat çeken iPhone SE 2 modeli, kavisli yapısıyla konforlu bir kullanım süreci sunuyor. Dayanıklı ve kaliteli yönleriyle ön plana çıkan bu cihaz, uzun süreli kullanıma elverişli bir pil ömrüne sahip. Diğer yandan akıcı ve dinamik işletim sistemi sayesinde de hızlı bir performans sergiliyor. Güçlü işlemcisiyle son döneme damga vuran bu akıllı telefon modeli, özgün arayüzü ile kullanıcının beğenisini topluyor. 4.7 inç boyutundaki ekran tasarımı, pratik olmasıyla biliniyor. Basınca ve suya karşı sağlam bir yapıda bulunan cihaz, 148 gram ağırlığında olup rahatlıkla taşınabiliyor. Güncel teknoloji kullanılarak üretilen iPhone SE 2020, cam kapak ve metal çerçevenin buluştuğu tasarımıyla yoğun ilgi görüyor. Orta boyuttaki ekran genişliği ile kullanıcıya etkili bir görüntüleme imkanı da tanıyor. Klasik iPhone tasarımının gelişmiş özelliklerle bir araya geldiği bu model, büyük oranda dikkat çekiyor. Kir ve yağ tutmayan yapısıyla retina ekranı, aynı zamanda hijyenik bir kullanım garantisini de bulunduruyor. Cihazın yan tarafında yer alan güç ve ses kontrol tuşları, telefonlara karizmatik bir görünüm katıyor. Parlak ve canlı arka kapak tasarımında ise markanın logosu bulunuyor. Kırmızı, beyaz ve siyah renk seçenekleriyle birlikte kullanıcı beğenisine sunulan model, her zevke hitap etmeyi başarıyor. Şık ve modern tasarımıyla göz dolduran iPhone SE 2 2020 Apple seçenekleri, her daim kalitesini ortaya koyuyor. Yıllar boyu kullanılsa dahi ilk günkü performansını korumayı başaran ürün, kullanıcıdan tam puan alıyor.

KONFORLU VE KULLANIŞLI

Gelişmiş özellikleriyle ön plana çıkan iPhone SE 2 2020 modeli, son dönem teknolojisine uygun yapıda tasarlanıyor. Geniş ekranı ve yüksek çözünürlüğü ile net görüntüler sunan bu cihaz, yoğun ilgi görüyor. Aynı zamanda çizilmeye ve kırılmaya karşı dayanıklı olan ekran özellikleri de kullanıcıya büyük oranda avantaj sağlıyor. Parlaklık ve kontrast seviyesi sayesinde benzersiz görsel deneyimlerine de imkan tanıyor. Güncel teknoloji ile üretilen bu cihaz çeşitleri, hızlı ve akıcı işlemcisiyle bütün dikkatleri üzerinde topluyor. Benzersiz bir dinamizmle çalışan sistemi, pek çok uygulamayı da bünyesinde barındırmaya uygun olmasıyla biliniyor. Diğer yandan tüm uygulamaların son güncellemelerini de yaparak, kasmadan ve donmadan çalışmasında etkili rol oynuyor. Uzun süreli pil ömrüyle oldukça kullanışlı olan bu telefon modeli; 13 saat video izleme ve 40 saat müzik dinleme olanağı sağlıyor. Gün boyu kesintisiz iletişim ve erişim gücüyle bu ürünler, kullanıcıdan daima tam not almayı başarıyor. iPhone SE 2 özellikleri, herkese hitap edecek şekilde bulunuyor. Pek çok kişinin ilgisini çeken geniş depolama haznesi ise çeşitli dosyaları ve belgeleri güvenli şekilde saklıyor. Böylelikle kullanıcılar, diledikleri iletiye ya da belgeye anında ulaşma imkanını buluyor. Sorunsuz şekilde veri aktarımını gerçekleştiren iPhone SE 2 64 GB , fotoğraf ve videoları da uzun süreli olarak saklama kapasitesine sahiptir. Bu nedenle de büyük beğeni toplayan cihaz, konforlu ve kullanışlı yapısıyla ön plana çıkıyor.

BİRÇOK KİŞİDEN TAM PUAN ALDI

Modern ve şık tasarımıyla kullanıcının gözünü dolduran bu cihaz, birçok kişiden tam puan almayı başarıyor. Yüksek çözünürlükte bulunan kamera seçeneği, profesyonel kareler yakalanmasına yardımcı oluyor. iPhone SE 2020 kamera detayları, kullanıcıyı son derece tatmin ediyor. 12 MP netliğinde olan arka kamera, yapay zeka tabanlı yapısıyla benzersiz görüntülere olanak sağlıyor. Otomatik odaklama sistemi sayesinde fotoğrafların ve videoların bulanık çıkmasını engelliyor. Öte yandan panorama modu, yüz algılama, zamanlayıcı ve seri çekim gibi özellikleri de içerisinde barındıran bu telefonlar; kullanıcının beğenisini topluyor. Farklı ortamlara göre optimize edilmiş olan kamera ayarları, her zaman eşsiz görüntüler elde etmenizi sağlıyor. Aynı zamanda 6 elementli lens ile geliştirilen kamera seçeneği, fotoğrafların yanı sıra videoların da kalitesini ortaya koyuyor. Yavaş çekim, hızlı çekim ve sabitleyici gibi modlara sahip olan video kamera özellikleri, etkili deneyimler yaşamanızda rol oynuyor. 7 MP değerindeki ön kamerasıyla, anlık selfie çekimleri yapabilirsiniz. Güçlendirilmiş teknolojisi ile canlı ve kaliteli fotoğraflar kaydedebilirsiniz. Portre modu, pozlama ve seri çekim moduna sahip olan ön kamera seçeneği; görüntülü konuşma için de elverişli yapıda bulunuyor. iPhone SE 2 inceleme ve araştırma yaparak, cihazın özellikleri hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez ve favori ürünleri arasında yer alan bu akıllı telefon modeli, daima eşsiz karelere imza atmanıza yardımcı oluyor. Birçok kişinin sıklıkla tercih ettiği bu cihaza ve bütün seçeneklerine sayfamızdan kolayca ulaşabilirsiniz. Ürünleri detaylı şekilde inceleyerek kendi arayışlarınıza hitap edeni belirleyebilirsiniz. Daha sonra iPhone SE 2 satın al seçeneği üzerinden rahatlıkla alabilir, günlük hayatınızı büyük oranda etkileyen akıllı telefonların keyfine varabilirsiniz.

2020 yılının Nisan ayında yapılan iPhone SE 2 tanıtım dönemi, yoğun ilgi odağı olmasıyla biliniyor. Son dönem teknolojisi kullanılarak üretilen bu akıllı telefon modeli, kullanıcıdan her daim büyük oranda beğeni topluyor. Üst düzey pil ömrünün yanı sıra etkili performans özellikleriyle de göz dolduran model, iOS 13 işletim sistemiyle uyumlu yapıda tasarlanıyor. Güncel, hızlı ve akıcı çalışma ayarlarıyla ön plana çıkan bu telefon çeşitleri; işlevsel kullanım sürecini de kullanıcıya sunuyor. Konforlu ve kullanışlı olmasıyla dikkat çeken bu cihaz, aynı zamanda kullanıcıdan tam not almayı da başarıyor. Ayrıca Wi-Fi bağlantısına elverişli yapıda bulunan telefon, gün boyu kesintisiz internet keyfini de beraberinde getiriyor. iPhone SE 2020 64 GB modeli, geniş depolama alanıyla beraber güvenli bir saklama kapasitesi oluşturuyor. Öte yandan Bluetooth bağlantı seçeneği sayesinde, diğer cihazlarla sorunsuz bağlantı kurulmasına olanak sağlıyor. Verilerin aktarımı ve iletimi konusunda oldukça başarılı bir performans sergileyen bu akıllı telefon seçenekleri, her daim kalitesini ortaya koyuyor. Dünya çapında da önemli bir konumda bulunan markanın ürünleri, geniş bir fiyat skalasına sahiptir. iPhone SE 2 fiyat aralığı, her bütçeye hitap edecek şekilde belirleniyor. Özellikleriyle orantılı olması ile bilinen bu telefonlar, hem günlük hayatı hem de iş hayatını daha konforlu ve rahat bir hale getiriyor. Kendine has kullanım özellikleri ve güçlü arayüz sistemi ile dikkat çeken ürün, gelişen teknolojiyi tam anlamıyla yansıtıyor.

İPHONE XR

64 GB: 5,299,00 TL

128 GB: 7,549,00 TL

Bir telefonda aradığınız bütün özellikleri sizlere bir arada sunan Apple, XR modelleri ile karşınıza çıkıyor. Gelişmiş teknolojisi ile zamanın ötesine geçiş yapabilirsiniz. Etkileyici bir tasarıma sahip olan bu telefonlarda kırmızı, sarı, beyaz, mercan, siyah ve mavi renk seçenekleri bulunuyor. Tarzınızı en çok yansıtacak olan telefon modelini bularak kendinizi bu yepyeni teknoloji ile şımartabilirsiniz. Apple iPhone XR 128 GB ile keşfe başlayabilirsiniz. Oldukça hızlı bir çalışma sistemine sahip olan bu telefonlarda kamera ve ses stereo type’ın gücünü görebilirsiniz. Gelişen ve değişen teknolojinin içerisinde önemli bir yer kaplayan XR’ler A12 Bionic çip ile oldukça hızlı bir işletim sistemine sahiptir ve işlemlerinizi en kısa sürede tamamlamanıza yardımcı olur.

DİKKAT ÇEKEN ERGONOMİK TASARIM

Oldukça gelişmiş bir teknoloji ile adım adım yenilenen iPhone’lar arasında XR önemli bir yer kaplıyor. Çığır açan özellikleri ile karşınıza çıkan bu telefonlarda geniş bir ekran tasarımı ve birbirinden farklı renk seçenekleri bulunuyor. Tarzınız ile uyumlu olarak tercih edeceğiniz bu ürünlerde, hızlı bir işletim sistemi bulunmaktadır. Uygulamalarınızda takılmadan ve donma problemleri yaşamadan akıcı bir şekilde dolaşabilir ve işlemlerinizi en kısa süre içerisinde tamamlayabilirsiniz. Telefonunuz üzerinden oyunlarınızı rahat bir şekilde oynayabilir ve filmlerinizi donmadan izleyebilirsiniz. iPhone XR 128 GB modeli ile geniş bir hafızaya sahiptir. Dilediğiniz kadar uygulamayı indirebilir ve uygulamalarınızın keyfini çıkarabilirsiniz. Pro çipi sayesinde hem güçlü hem de hızlı bir donanıma sahip olan telefonlarda büyük bir depolama alanı bulunmaktadır. Böylece önemli dosyalarınızı, belgelerinizi, fotoğraflarınızı ve videolarınızı telefonunuzun içerisinde depolayabilirsiniz. Hızlı internet bağlantıları sağlayabilen bu telefonlar ile internette sörfün tadını çıkarabilirsiniz. Tasarımı ile etkileyicilik sunan ve işletim sistemi sayesinde kullanıcılarına rahatlık kazandıran bu telefonlarda Liquid Retina HD ekran kullanılmıştır. Renkleri daha canlı bir şekilde sizlere aktarabilme özelliğine sahip olan telefonlarda True Tone’lama sistmemi bulunmaktadır. XR, özel olarak geliştirilmiş teknolojisinde birden fazla dili ve karaktesi aynı anda görüntüleyebilme özelliği barındırmaktadır. 326 ppi yoğunlukta 1792 x 828 piksel çözünürlük sunan LCD Multi Touch tam ekrana sahiptir. Böylece ekranınız üzerinden görüntüleri net ve yüksek kalitede alabilme imkanına sahip olabilirsiniz. Tipik bir kontrast oranıan sahip olan telefonlarda geniş renk yelpazesi bulunan P3 ekran stili kullanılmıştır. iPhone XR 128 GB beyaz ışık ayarlamalarını yapabilir ve telefonunuzun parlaklık ayarlarıyla oynayabilirsiniz. Parmak izine dayanıklı bir ekran kaplamasına sahip olan bu ürünlerde, yağ tutmayan kaplama kullanılmıştır. Telefon tasarımında ekran kenarları yuvarlatılmış köşelerden oluşmaktadır. Kıvrımlı ve zarif tasarımı takip eden bu köşeler dikdörtgen sınırlarının içerisinde yer almaktadır. Ortalama olarak 6.06 inç standart bir ekran boyutuna sahiptir. Suya ve toza dayanıklı yapısı ile karşınıza çıkan XR, 30 dakika boyunca maksimum 1 metre derinlikte su altında kullanılabilme özelliğine sahiptir.

KAMERASI GÖZ DOLDURUYOR

XR, benzersiz bir kamera gücü ile karşınıza çıkıyor. Profesyonel fotoğraf makinelerini aratmayan çekimler yapabilen bu ürünlerde 12 MP geniş bir kamera bulunmaktadır. 1.8 diyafram açıklığı sayesinde fotoğraflarınızı net bir şekilde çekebilmenize imkan tanıyan bu kameralarda 5 kata kadar dijital zoom yapabilme özelliği bulunmaktadır. Böylece yakalamak istediğiniz en küçük ve en ince detayları bile kadrajınızın içine katabilirsiniz. Portre moduna sahip olan bu telefonlarda çekimlerinizi daha profesyonel hale getirebilirsiniz. Porte modunun içerisinde gelişmiş bokeh efekti ve derinlik denetimi bulunmaktadır. Portre ışığında üç farklı efekt yer almaktadır. Bunlar doğal, stüdyo ve kontur olarak karşınıza çıkmaktadır. Fotoğraflarınızın titremeden çekilebilmesini sağlamak amacı ile telefonlarınız optik görüntü stabilizasyonu ile geliştirilmiştir. Altı adet bileşenli lensi sayesinde adeta bir fotoğraf makinesi görevi görmeye devam ediyor. Sevdiklerinizle ve ailenizle çekileceğiniz hatıraları telefonunuzun geniş hafızası içerisinde saklayabilirsiniz. Etrafınızda gördüğünüz güzellikleri hızlı bir şekilde kayıt altına alabilmenize yardımcı olan bu kameralarda yavaş senkron özelliği bulunmaktadır. Led True Tone Flash’i bulunan kameralar 63 MP’e kadar panorama çekimler gerçekleştirebiliyor. Focus Pixel özelliği ile otomatik olarak netleme yapabilen iPhone XR 128 GB renkleri size oldukça canlı bir şekilde sunuyor. Fotoğrafları için akıllı HDR özelliği bulunan telefonlar, Live Photo seçeneği ile hareketli fotoğraflar çekebilme özelliğine sahiptir. Gelişmiş olarak kırmızı gözleri düzeltebilen bu kamera HEIF ve JPEG görüntüler ortaya çıkarıyor. Seri çekim modu sayesinde arka arkaya dilediğiniz kadar fotoğraf çekebilirsiniz. Fotoğraflarınıza dilerseniz konum bilgilerinizi ekleyebilir ve nerede çekildiğinize dair bilgileri saklayabilirsiniz. Fotoğraflarda olduğu kadar videolarda da oldukça etkili sonuçlar ortaya çıkaran XR, saniyede 24, 30 ve 60 kare 4K video kaydı yapabilmektedir. Stereo kayıt seçeneği ile karşınıza çıkan bu telefonlarda 1080P HD video kayıtları gerçekleştirebilirsiniz. Video esnasında kesintisiz bir şekilde otomatik netlemeye devam eden kameralarda hem ağır çekim modları hem de hızlı çekim modları bulunmaktadır. Sinematik video stabilizasyonu sağlayabilen iPhone XR 128 GB özellikleri arasında video esnasında 3 kata kadar zoom yapabilme mevcuttur.

UZUN KULLANIM ÖMRÜ

Uzun süre boyunca şarj sıkıntısı çekmeden telefonunuzu rahat bir şekilde kullanabilmeniz için inovatif fikirler geliştiren marka, telefonlarınızı internet kullanımı esnasında 15 saate kadar kullanabilme imkanı sunuyor. Ortalama günlük kullanımda telefon şarjını 24 saatte bir doldurmanız yeterli olacaktır. Hızlı şarj özelliğine sahip olan bu telefonlar 18 W veya daha güçlü adaptörler sayesinde 30 dakika içerisinde %50 şarj seviyesine ulaşabilme özelliğine sahiptir. Yerleşik olarak bulunan lityum iyon pil ile çalışan bu telefonlarda kablosuz şarj özelliği bulunmaktadır. Qi şarj aygıtları ile çalışabilme özelliği gösteren telefonlar aynı zamanda USB üzerinden bilgisayara bağlanarak veya güç adaptörü yardımı ile şarj edilebilme özelliğine sahiptir. Apple iPhone XR 128 GB fiyat ve performans açısından değerlendirildiğinde kullanıcılarını memnun bırakmaya devam ediyor. Uzun giden şarj ömrü ve hızlı işletim sayesinde fonksiyonel yapıya sahip bir telefondur. Bu işlevselliğinin arasında ortam ışığı sensörü, yakınlık sensörü, ivmeölçer ve üç eksenli jiroskop bulunuyor. Telefonunuzu güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için içerisinde Face ID güvenlik sistemi bulunmaktadır. Telefon kilidini tek bir bakışınız ile kaldırabilmenize imkan tanıyan bu sistem True Depth kamera özelliği ile çalışma göstermektedir. Telefon kildinizi açabilmenizin yanı sıra uygulamalarınıza bu sistem ile erişebilir ve verilerinizin gizli ve güvenli bir şekilde saklanmasını sağlayabilirsiniz. Telefonunuzu en güvenli şekilde kullanabilmeniz amacı ile geliştirilmiş Face ID sayesinde hem kolay hem de güvenli bir kilit yöntemi tercih edebilirsiniz. Çift sim kart kullanabilme özelliği ile karşınıza çıkan bu telefonlarda iki hat üzerinden gelen çağrıları ve mesajları tek telefon ile cevaplayabilirsiniz. Hayatınızı kolaylaştırmak amacı ile geliştirilmiş olan XR’lar, yeni Siri sistemi ile karşınıza çıkmaktadır.

İPHONE FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Ülkemizde dolar kurunun düşmesi ve Apple'ın indirim yapmaması durumunda İPhone fiyatlarındaki fiyat artışlarının sürmesi bekleniyor. İlerleyen günlerin ne getireceği bilinmez ama fiyatların şimdilik düşmesi beklenmiyor.