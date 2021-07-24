Iphone kullanıcılarına sabah saatlerinde acil durum uyarısı! "Evde kal Türkiye"

Iphone kullanıcılarının telefonuna bu sabah saatlerinde acil durum iletileri gelmeye başladı. Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile bu iletilerin nedenini merak eden kullanıcılar olaya anlam veremedi.

Defalarca kez "Evde kal Türkiye" şeklinde acil durum mesajının geldiğini söyleyen kullanıcılar "yeni bir kısıtlamanın habercisi mi?" şeklinde sorular sordu.

Öte yandan bu iletilerin şu an için sadece Iphone ve Vodafone operatörünü kullanan kişilere gittiği ifade ediliyor.