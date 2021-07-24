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Iphone kullanıcılarına sabah saatlerinde acil durum uyarısı! "Evde kal Türkiye"

Sosyal medyada son dakika paylaşımlarına göre birçok Iphone kullanıcısı acil durum uyarısı ile uyandırıldı. Telefonuna herhangi bir hatırlatma ya da alarm kurmadığını ifade eden kullanıcılar defalarca "evde kal Türkiye" iletilerinin geldiğini ifade etti.

Iphone kullanıcılarına sabah saatlerinde acil durum uyarısı! "Evde kal Türkiye"

Iphone kullanıcılarının telefonuna bu sabah saatlerinde acil durum iletileri gelmeye başladı. Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile bu iletilerin nedenini merak eden kullanıcılar olaya anlam veremedi.

Iphone kullanıcılarına sabah saatlerinde acil durum uyarısı! Evde kal Türkiye

Defalarca kez "Evde kal Türkiye" şeklinde acil durum mesajının geldiğini söyleyen kullanıcılar "yeni bir kısıtlamanın habercisi mi?" şeklinde sorular sordu.

Öte yandan bu iletilerin şu an için sadece Iphone ve Vodafone operatörünü kullanan kişilere gittiği ifade ediliyor.

Iphone kullanıcılarına sabah saatlerinde acil durum uyarısı! Evde kal Türkiye

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