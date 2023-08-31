iPhone’ların bu gizli özelliğini çok az kişi biliyor! 14 ülkede kullanılıyor, hayatınızı kurtarabilir!

Siz de düz bir iPhone kullanıcısıysanız bazı gizli özelliklerinden haberiniz olmayabilir. Ancak bu haberimiz ile birlikte edineceğiniz bilgilerle acil durumlarda hayatınızı kurtaracak önemli bilgileri edinebilirsiniz.

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iPhone cihazlarda varlığından hiç haberdar olmadığımız yüzlerce özellikle bulunuyor. Bunlardan birisi de olağan üstü afet durumlarında sadece yetkililere acil yardım mesajı gönderebileceğiniz bir özeliği...

Bu özellik sayesinde telefonunuz herhangi bir nedenden dolayı kapsama alanı dışında olsa bile, uydu yardımıyla acil durum ekiplerine mesaj gönderebiliyorsunuz.

İPHONE 14 VE ÜSTÜ CİHAZLARDA SUNULUYOR!

Bu özellik şimdilik iOS 16.1 ve üzeri işletim sistemine sahip iPhone 14 ve üstü cihaz sahipleri faydalanabiliyor. Cihazınızdan 911 acil çağrınız başarısız olursa iphonunuz otomatik olarka Acil Durum Metin özelliğini kullanmaya yönlendiriyor.

Yönlendirmenin ardından ise, acil servis ekiplerine acil durumunuzu tanımlamak için birkaç soruyu yöneltiyor.

Sorular arasında; arıza, yangın, suç veya kayıp/tıkılı kaldı gibi seçenekler arasından seçim yapmanız ve yaralanma durumunu açıklamanız isteniyor.

Daha sonra iPhone, uyduyla bağlantı kurmak için telefonunuzu gökyüzünde hangi yöne yönlendirmeniz gerektiğini size aktarıyor.

Doğru konuma getirdiğinizde mesajınız acil durum merkezine iletecektir.

Gönderici, yanıtlarınızı ve konumunuzu, yüksekliği, telefonun pil seviyesini ve tıbbi bilgiler gibi önemli bilgilere erişebiliyor.

iPhone’ların bu gizli özelliğini çok az kişi biliyor! 14 ülkede kullanılıyor, hayatınızı kurtarabilir!

Peki Apple'ın uydu üzerinden bu Acil Durum Metin özelliği nasıl çalışır?

  1. Ayarlara gidin.
  2. Acil Durum SOS'u seçeneğine dokunun.
  3. Acil Durum SOS'u nasıl etkinleştirmek istediğinizi seçin. Tut ve Serbest Bırak ile Arama, 5 Düğme Basması ile Arama veya Sessizce Arama seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.

Uydu üzerinden Acil Durum SOS hizmeti, yeni bir iPhone 14 ve üstü cihazlar için bu özelliği etkinleştirilme ücretsizdir.

BU ÖZELLİK ŞİMDİLİK SADECE 14 ÜLKEDE KULLANILABİLİYOR

Bu hizmet şu anda Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Yeni Zelanda, Portekiz, Britanya ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere 14 ülkede kullanılabiliyor.

TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?

Bu konuda yaptığımız araştırmalarda Apple'ın resmi web sitesinde bir kaynak bulamadık. Ancak önümüzdeki süreçlerde tüm dünya ülkelerinde kullanılma noktasında planlama yapıldığını biliyoruz.

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