İphone'lu dilenci sosyal medyanın gündemine oturdu! 17 bin liralık telefonuyla mesajlaşırken kameraya yakalandı!
İstanbul Beylikdüzü'nde kadın bir dilenciye ait görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Videoyu çeken kişi, insanların duygularını istismar eden dilencinin elindeki 17 bin liralık cep telefonuyla mesajlaştığı anları kameraya aldı.
Türkiye sahte dilencilerden yıllardır çok çekti.
Servetlerine servet katmak için insanların duygularını istismar etmekte herhangi bir sorun görmeyen sahte dilencilerden biri de İstanbul Beylikdüzü'nde görüldü.
ELİNDEKİ BİNLERCE LİRALIK TELEFON DİKKAT ÇEKTİ
Üst geçidi mesken edinen bir dilencinin elindeki yaklaşık 17 bin lira değerindeki cep telefonuyla mesaj yazdığı anlara ait videoyu sosyal medya hesabından paylaşan işletmeci İzzet Çapa, tweet'ine dikkat çeken bir not da düştü.
"GELEN GİDEN TOKATLIYOR"
Çapa videoyu, "Alıştık artık… Valla billa alıştık… Gelen giden tokatlıyor… Bu dilenci görünümlü… Çift parmak iphone kullanan… Valla ben mümkün değil onun kadar hızlı yazamam… Abla da tokatlasın varsın… Dilencilerin bile sahtekar olduğu… Masumiyetini komple yitirmiş bir ülkeye döndük sonunda… Bizi bu hale getirenlere de helal olsun… Büyük iş başardılar… Alkışlamak lazım… Alkışlar" ifadesiyle paylaştı.